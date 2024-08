Лаутаро Мартинес ще продължи да бележи за Интер още дълго време

Интер няма никакво желание да се разделя с една от своите звезди. Италианците ще продължат да разчитат на своя капитан за още дълъг период от време. „Нерадзурите“ и Лаутаро Мартинес удължиха своето сътрудничество. Новата сделка между аржентинеца и тима от Милано е до лятото на 2029 година, като сегашният договор приключваше през 2026 г. Медиите в Италия съобщават, че нападателят ще получава заплата от 9 милиона евро на сезон.

"This is the story of a bull and a snake"

Together #ForzaInter #Lautaro2029