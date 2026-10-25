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ЛеБрон Джеймс пропуска мача на Филаделфия с Милуоки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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ЛеБрон Джеймс пропуска мача на Филаделфия с Милуоки
Снимка: БТА
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ЛеБрон Джеймс ще пропусне мача на Филаделфия 76ърс срещу Милуоки Бъкс заради болки в кръста, обявиха от клуба от НБА.

Джеймс няма да играе в първия от двата поредни мача за Сиксърс този уикенд. Вторият е срещу Детройт в неделя вечер.

41-годишният Джеймс има средно по 15,5 точки и 9,5 борби в първите си два мача за тима от новия сезон. Филаделфия е с 2-0 победи над шампиона в НБА Ню Йорк Никс и над финалиста от Източната конференция Кливланд Кавалиърс.

Междувременно, Орландо Меджик ще бъде без един от най-добрите си баскетболисти Паоло Банкеро за период, който почти сигурно ще продължи няколко седмици, след като медицинските тестове потвърдиха, че той е получил леко разтежение на десния глезен при загуба от Минесота Тимбъруулвс.

Меджик направиха съобщението ден, след като Банкеро се контузи през първото полувреме на загубата с 93:115 от Минесота.

Играчът каза пред The ​​Orlando Sentinel след двубоя, че е започнал да изпитва дискомфорт още през първата четвърт.

Банкеро започна сезона силно, като постигна средно най-високите си резултати за отбора от 24,5 точки и 7,5 асистенции на мач, заедно с 6,5 борби и всичко това със 70% успеваемост при стрелба.

В кариерата си, избраният под номер 1 в Драфта през 2022-а, има средно по 22,4 точки, 7,4 борби и 4,8 асистенции за Орландо.

#НБА 2026/2027 #Филаделфия 76ърс #Леброн Джеймс

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