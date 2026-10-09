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Леброн Джеймс се завърна на терена след артрит в крака

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Спорт
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41-годишният баскетболист дебютира с екипа на Филаделфия Севънтисиксърс.

Леброн Джеймс
Снимка: БТА
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Леброн Джеймс направи предсезонния си дебют за Филаделфия Севънтисиксърс. 41-годишният баскетболист се присъедини към отбора това лято за рекордния си 24-ти сезон в НБА, но пропусна първия предсезонен мач срещу Ню Йорк Никс заради хроничен артрит в левия крак. В четвъртък вечерта той се появи за първи път с новия си тим при загубата от Бруклин Нетс със 114:108.

През първото полувреме Джеймс отбеляза 10 точки, направи пет асистенции и овладя четири борби, а Филаделфия Севънтисиксърс водеше с 58:56. За 18 минути на терена той отправи само един стрелкови опит от игра, но беше фаулиран четири пъти и реализира всичките си осем наказателни удара. Първият му опит дойде след нарушение при пробив към коша, извършено 4 минути и 54 секунди преди края на първата четвърт.

В стартовата петорка бяха Джеймс, Джейлън Браун, Джоел Ембийд, Тайрис Макси и Ви Джей Еджкомб. Макси отбеляза 14 точки, а останалите титуляри добавиха поне по шест. Филаделфия Севънтисиксърс пропусна първия си стрелкови опит, след като Джеймс подаде ниско към краката на Ембийд, който загуби равновесие и не успя да реализира при стрелба от обръщане. След това отборът реализира следващите си седем стрелби. Джеймс успешно намираше свободни съотборници, а при едно от нападенията подаде на Ембийд, който насочи топката към Браун за забивка.

Треньорът Ник Нърс заяви, че очаква да използва титулярите през около половината от мача. Ембийд остана на терена в началото на второто полувреме заедно с Браун и Еджкомб. Повечето от титулярите пропуснаха победата над Ню Йорк Никс в първия предсезонен мач в понеделник.

„Да, с нова униформа съм, но баскетболът си е баскетбол и играта си е игра. Щастлив съм, че записах няколко минути с момчетата, с които тренирам вече от две седмици, може би две седмици и половина“, каза Джеймс.

Джеймс прекара последните осем сезона в Лос Анджелис Лейкърс, преди да подпише двугодишен договор с Филаделфия Севънтисиксърс на стойност общо 8 милиона долара, при минимална заплата в лигата. Според ESPN той страда от хроничен артрит в левия крак. Джеймс пропусна и първия месец от миналия сезон заради проблеми с ишиас в долната част на гърба.

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#Леброн Джеймс

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