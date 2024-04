Лехечка спря серията на Надал в Мадрид и стана последният четвъртфиналист

Испанската тенис звезда Рафаел Надал приключи участието си в турнира от сериите АТР Мастърс 1000 на клей в Мадрид, след като загуби срещата си от осминафиналите срещу чеха Иржи Лехечка.

22-годишният състезател, роден в Млада Болеслав, стигна до един от най-големите си успехи, елиминирайки петкратния шампион в испанската столица след победа със 7:5, 6:4.

Мачът между двамата започна равностойно, като първата възможност за пробив изобщо в двубоя бе за Надал в осмия гейм на откриващия сет. Рафа обаче не се възползва от нея и позволи неговият съперник да стигне до 4:4, а в края Лехечка спечели осем поредни точки, за да сложи точка на спора в първата част след 7:5 в своя полза.

Чешкият тенисист продължи със силните си изяви и във втория сет, когато той поведе с 2:0 и имаше още три възможности да стигне до нов брейк, който щеше да му позволи да дръпне с 3:0. В следващите минути и двамата играчи сервираха стабилно, а това работеше изцяло в полза на Иржи Лехечка, който без особени затруднения стигна до крайния успех след 6:4.

