Лейкърс взе аванс срещу Уориърс, Никс изравни на Хийт

Ел Ей Лейкърс надви Голдън Стейт Уориърс със 117:112 като гост в мач №1 в полуфиналната серия между двата тима в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация.

В зала "Чейс Ценътр" в Сан Франциско шампионите не съумяха да се противопоставят на съперника в подкошието, откъдето дойдоха и най-големите беди за "войните" Антъни Дейвис доминира със страхотен дабъл-дабъл - 30 точки и 23 борби, като прибави 5 асистенции и 4 чадъра към статистиката си. С дабъл-дабъл се отчете и голямата звезда на "езерняците" Леброн Джеймс - 22 пункта и 11 овладени топки. С по 19 точки за успеха допринесоха Д'Анджело Ръсел и Денис Шрьодер, а с 10 завърши Остин Рийвс.

