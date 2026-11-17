Бившият национал на Франция Лейвен Кюрзава, който има 13 мача за "петлите", обяви края на футболната си кариера на 34-годишна възраст.

"Всички клубове, които помогнаха да напиша историята си, ми помогнаха да преживея незабравими спомени. Благодаря на моите съотборници, президенти, треньори, хора от щабовете, ръководители, както и на всички, които срещнах през кариерата ми. Да представлявам страната ми бе огромна гордост.

Огромно благодаря също на моето семейство, близките ми и всички, които ме придружаваха и ми помогнаха по пътя ми. Днес слагам край на кариерата ми на футболист с огромна гордост и дълбока признателност. Оценявам шанса, който съм имал да изживея тази страст и да осъществя мечтите си", написа Кюрзава в профила си в Инстаграм.

Лейвен Кюрзава бе футболист на Пари Сен Жермен, Монако, английския Фулъм, португалския Боавища, както и Персиб Бандунг от Индонезия, който е последният отбор на френския защитник. Той е от школата на Екс-ан-Прованс, преминава през академията на Монако, а през 2015 година е продаден на Пари Сен Жермен за 23 милиона евро.