Левски организира празничен обяд за клубни легенди (ВИДЕО)

В навечерието на коледните и новогодишните празници ръководството на ПФК Левски организира специален обяд, който събра заедно легенди на "Синия клуб".

Мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков, изпълнителният директор Ивайло Ивков, председателят на Управителния съвет Даниел Боримиров и старши треньора Станимир Стоилов посрещнаха знаменити „сини“ футболисти като Стефан Аладжов, Кирил Ивков, Добромир Жечев, Георги Цветков, Стефан Павлов, Янко Кирилов, Владимир Николчев, Войн Войнов, Емил Велев, Емил Спасов, Петър Петров, Пламен Николов, Кирил Вангелов и Николай Тодоров.

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