Левски представи новия си футболен директор

Ръководството на Левски обяви назначаването на Енрико Пареше на позицията футболен директор.

"Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност. В тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението", пишат от клуба.

"Енрико Пареше притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които Рома, Милан, Торино и Рен. Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи. Преди да се присъедини към ПФК Левски, той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб Торино, където изиграва ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координацията на скаутския екип.

От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан, с насоченост към пазарите в Европа и Южна Америка. От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд – Рома, където управлява процесите по скаутинг и изгражда вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначена за оценка на играчи.