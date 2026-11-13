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Левски представи новия си футболен директор

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Ръководството на Левски обяви назначаването на Енрико Пареше на позицията футболен директор.

Енрико Пареше
Снимка: Официален сайт / levski.bg
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Ръководството на Левски обяви назначаването на Енрико Пареше на позицията футболен директор.

"Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност. В тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението", пишат от клуба.

"Енрико Пареше притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които Рома, Милан, Торино и Рен. Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи. Преди да се присъедини към ПФК Левски, той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб Торино, където изиграва ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координацията на скаутския екип.

От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан, с насоченост към пазарите в Европа и Южна Америка. От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд – Рома, където управлява процесите по скаутинг и изгражда вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначена за оценка на играчи.

От 2024 до 2025 година работи във френския клуб Рен, където ръководи дейностите по международен скаутинг и разработва и внедрява стратегията на клуба за привличане на играчи. ПФК Левски приветства Енрико Пареше и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля в клуба", написаха още "сините" на официалната си страница.

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#Енрико Пареше #ПФК Левски София

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