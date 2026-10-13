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Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 125 в Майорка

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Спорт
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20-годишната българка надигра квалификантката Анета Кучмова (Чехия).

Лидия Енчева се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите WТА 125 в Майорка
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Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей от сериите WТА 125 в Майорка (Испания) с награден фонд 125 хиляди евро.

20-годишната българка, която влезе в основната схема като "щастлива губеща" от квалификациите, надигра квалификантката Анета Кучмова (Чехия) с 6:2, 6:4 за час и 24 минути.

В първия сет Енчева спечели пет поредни гейма и въпреки върнатия пробив от съперничката ѝ, тя все пак поведе. Във втората част българката осъществи брейк в петия гейм за 3:2 и до края на срещата не позволи на чешката тенисистка да отговори.

С този успех Лидия Енчева заработи 15 точки за ранглистата на УТА, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 348-о място.

Следващата опонентка на българката ще бъде 30-годишната водачка в схемата Юлия Грабер (Австрия), която е 97-ма в света.

Другата българка в турнира - първата ракета на страната Елизара Янева ще играе утре във втория кръг срещу Карол Моне (Франция).

# Лидия Енчева

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