Ливърпул пречупи Брайтън с два бързи гола

Ливърпул победи Брайтън с 2:0 на „Анфийлд“ и записа шести успех в последните си седем мача във всички турнири. Мърсисайдци решиха двубоя още през първото полувреме, когато реализираха два гола в рамките на четири минути.

Флориан Виртц стреля в 17-ата минута, а топката се отклони от Паскал Грос и влезе във вратата на гостите. Малко след това Александър Исак удвои преднината на домакините след асистенция на Брадли Баркола.

Брайтън опита да се върне в мача и дори удари греда чрез Аяри, но не успя да преодолее защитата на Ливърпул. След почивката гостите владееха повече топката и атакуваха по-често, но „червените“ се справиха с натиска и запазиха аванса си до края.

Така Ливърпул записа първата си домакинска победа във Висшата лига през сезона и се изкачи временно на четвъртото място, на точка зад Брайтън, който прекъсна серията си от четири поредни успеха в първенството.