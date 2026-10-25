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Ливърпул пречупи Брайтън с два бързи гола

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Мърсисайдци решиха двубоя още през първото полувреме, когато реализираха два гола в рамките на четири минути.

Ливърпул Александър Исак
Снимка: БТА
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Ливърпул победи Брайтън с 2:0 на „Анфийлд“ и записа шести успех в последните си седем мача във всички турнири. Мърсисайдци решиха двубоя още през първото полувреме, когато реализираха два гола в рамките на четири минути.

Флориан Виртц стреля в 17-ата минута, а топката се отклони от Паскал Грос и влезе във вратата на гостите. Малко след това Александър Исак удвои преднината на домакините след асистенция на Брадли Баркола.

Брайтън опита да се върне в мача и дори удари греда чрез Аяри, но не успя да преодолее защитата на Ливърпул. След почивката гостите владееха повече топката и атакуваха по-често, но „червените“ се справиха с натиска и запазиха аванса си до края.

Така Ливърпул записа първата си домакинска победа във Висшата лига през сезона и се изкачи временно на четвъртото място, на точка зад Брайтън, който прекъсна серията си от четири поредни успеха в първенството.

#ПФК Ливърпул #Висша лига 2026/27 #ФК Брайтън

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