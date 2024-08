Ливърпул с класика срещу Манчестър Юнайтед

Ливърпул остава непобеден в хода на своята подготовка за новия сезон. Футболистите на Арне Слот постигнаха класика срещу Манчестер Юнайтед след 3:0 в проверка, която се проведе на стадион „Уилямс-Брайс“ в град Колумбия, Южна Каролина.

Точни за мърсисайдци бяха Фабио Карвальо, Къртис Джонс и Константинос Цимакис. Това се оказа достатъчно за „червените“ да триумфират за трети пореден път в проверките и да останат на перфектния път. Футболистите на Ерик тен Хаг пък са с два успеха и три поражения, като това бе последна проверка за тях.

На 11 август (неделя) мърсисайдци ще приемат на своя стадион Севиля, а ден по-рано „червените дяволи“ ще спорят с Манчестър Сити за Къмюнити Шийлд, като мачът е ще се състои на „Уембли“, както по традиция.

Completing our US tour with a win pic.twitter.com/KIQoGjan2Q