Локомотив Пловдив обяви нов кондиционен треньор

Николай Лесков официално се присъедини днес към спортно-техническия щаб на ПФК Локомотив Пловдив, съобщиха официално от клуба.

Лесков ще работи като кондиционен треньор, като бе лично селектиран от новия старши треньор Душан Косич.

Николай Лесков е роден на 14.04.1996 г. в град Плевен. Той вече е натрупaл солиден опит в Първа лига, като е работил за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Николай Лесков", написаха още от лагера на пловдивчани.

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