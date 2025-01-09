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Локомотив Пловдив обяви нов кондиционен треньор

Николай Лесков бе селектиран лично от новия старши треньор Душан Косич.

Николай Лесков
Снимка: ПФК Локомотив Пловдив
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от БНТ
13:35, 09.01.2025
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
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Николай Лесков официално се присъедини днес към спортно-техническия щаб на ПФК Локомотив Пловдив, съобщиха официално от клуба.

Лесков ще работи като кондиционен треньор, като бе лично селектиран от новия старши треньор Душан Косич.

Николай Лесков е роден на 14.04.1996 г. в град Плевен. Той вече е натрупaл солиден опит в Първа лига, като е работил за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Николай Лесков", написаха още от лагера на пловдивчани.

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#Николай Лесков #ПФК Локомотив Пловдив
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