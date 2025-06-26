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Локомотив (Пловдив) замина за лагер в Боровец

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Спорт
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До 10 юли „черно-белите“ ще тренират в Говедарци и Самоков.

Локомотив Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Локомотив (Пловдив) замина за летния си подготвителен лагер в Боровец, съобщиха от клуба. До 10 юли „черно-белите“ ще тренират в Говедарци и Самоков, като за този период са предвидени и три контролни срещи - срещу Славия, Арда (Кърджали) и Локомотив (София).

Сред футболистите, които отпътуваха за лагера, попаднаха и трите нови попълнения на тима - Енцо Еспиноса, Адриан Кова и Франсиско Политино, както и Мартин Атанасов, Мартин Русков, Николай Николаев, Лусиано Барбас, Теодор Георгиев, Захар Терпугов и Назар Терпугов.

По-късно към тима на Душан Косич ще се присъедини и Парвиз Умарбаев.

Групата на Локомотив за лагера в Боровец: Боян Милосавлиевич, Даниел Амбарцумян (втори отбор), Адриан Кова, Калоян Костов, Мерт Салим (втори отбор), Мартин Русков, Тодор Павлов, Николай Николаев, Пламен Петров (втори отбор), Видол Сейменски, Енцо Еспиноса, Мартин Атанасов, Лусиано Барбас, Ефе Али, Ивайло Иванов, Ивайло Марков, Теодор Георгиев, Иван Узунов, Франсиско Политино, Жулиан Лами, Петър Андреев, Димитър Илиев, Захар Терпугов, Назар Терпугов, Аксел Велев (втори отбор), Хуан Переа.

#ПФК Локомотив Пловдив

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