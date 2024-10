Лос Анджелис Клипърс загуби от Финикс Сънс след продължение

Отборът на Лос Анджелис Клипърс допусна загуба в първия си мач в чисто новата си зала "Интуит Доум". В съоръжението, което се намира в Ингълууд, щата Калифорния и струва 2 милиарда долара, "ножиците" отстъпиха със 113:116 след продължение пред Финикс Сънс. Срещата бе първа и за двата отбора за новия сезон в Националната баскетболна асоциация.

Макар и да бяха без голямата си звезда Кауай Ленард домакините имаха отлична възможност да спечелят мача още в редовното време. По-малко от четири минути преди края те водеха с девет точки при 99:90, но допуснаха "слънцата" да направят серия от 11:0.

Все пак тимът на Клипърс имаше последната атака за редовните 48 минути, но Джеймс Хардън не успя да вкара със сирената за изтичане на времето при резултат 103:103.

Отново Хардън се оказа в ролята на грешник в края на продължението, което пропусна втория от двата си наказателни удара, с което лиши зрителите от възможността да гледат второ продължение.

За отбора на Финикс, който постигна първа победа при новия си старши треньор Майк Бъдънхолзър, Кевин Дюрант отбеляза 25 точки, а 24 прибави Брадли Бийл. За Лос Анджелис Клипърс Хардън завърши с 29 точки и 12 асистенции, а още 21 точки добави Ивица Зубац, който обаче бе изгонен от игра за шест лични нарушения в средата на петминутното продължение.

