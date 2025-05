Брънсън и КАТ спасиха сезона на Ню Йорк Никс

Ню Йорк Никс запази сезона си жив в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Селекцията на Том Тибодо спечели домакинството си пред бурната публика в "Мадисън Скуер Гардън" със 111:94 и така вече изостава с 2-3 победи във финала на Източната конференция срещу Индиана Пейсърс.

Сблъсъкът бе еднопосочен трафик за нюйоркчани, които не позволиха на съперника да стигне дори и до равенство. Звездите на тима Джейлън Брънсън и Карл-Антъни Таунс пък вкараха поне по 20 точки и в петата среща от серията, което ги прави първото дуо с такова постижение от Коби Брайънт и Шакил О'Нийл през 2002 г. За Пейсърс пък това бе най-слабо резултатният им двубой в плейофите този сезон.

Мач №6 от серията е в Индианаполис и е от 03:00 ч. българско време в неделя.

Джейлън Брънсън очевидно не искаше да приключи сезона си днес и започна двубоя с лична серия от 6 точки. Ню Йорк сграбчи преимуществото още в началото, а авансът му стана и двуцифрен след 8 минути игра при 23:13 след две точни стрелби зад дъгата на звездния му гард. Брънсън завърши първата четвърт с 14 точки, но Никс позволиха на Индиана да навакса част от изоставането си и водеха само с 4 точки - 27:23.

В минутите без Брънсън на паркета пък бе ред на Карл-Антъни Таунс да поведе отбора си в началото на втория период с лична серия от 7 последователни точки. Също както през първата четвърт, домакините вдигнаха оборотите в средата, но този път потушиха устрема на "пешеходците" и се оттеглиха на почивката при резултат 56:45 в тяхна полза.

Брънсън отново бе под пара след подновяването на играта, вкарвайки първите 8 точки на своя отбор. Грешките доминираха в играта на двата тима на старта на третата четвърт, но това не се отрази на нюйоркчани, благодарение на силната игра в нападение на Брънсън и добрата защита на Мичъл Робинсън. Титулярите на гостите страдаха в офанзивен план в днешната среща, като по-голяма част от точките бяха реализирани от баскетболистите на пейката, които съумяха да съкратят изоставане от 20 пункта на 10 в средата на периода. Никс обаче възстановиха това си предимство при 84:64, благодарение на невероятния Джейлън Брънсън, който оформи 30 точки в актива си преди да излезе от паркета.

И двата отбора загубиха по един мач от серията, в който са водили по някое време с 20 пункта, затова Ню Йорк бе устремен от рано да сложи край на амбициите на гостите. Това не се случи веднага, но "пешеходците" така и не успяваха да намерят ритъма в атака, което позволи на домакините без особени притеснения и на собствен ход да затворят срещата.

Джейлън Брънсън поведе колоната на реализаторите за нюйоркчани с 32 точки, последван от Карл-Антъни Таунс с 24 и 13 борби.

За Индиана най-резултатен бе Бенедикт Матюрин от пейката с 23 точки и 9 овладени под двата ринга топки. Звездите на тима Паскал Сиакам и Тайрийз Халибъртън завършиха с едва 15 и 8 точки съответно.