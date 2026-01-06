БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Детройт Пистънс затвърди първото си място с победа над Ню Йорк Никс

Чете се за: 07:05 мин.
Спорт
Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Детройт Пистънс
Снимка: БТА
Детройт Пистънс победи Ню Йорк Никс със 121:90 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА), затвърждавайки първото си място в Източната конференция.

Това беше първи мач между двата отбора, откакто нюйоркчани отстраниха Детройт в първия кръг на плейофите през миналия сезон. Тогава Ню Йорк спечели серията с 4:2, воден от намиращия се в прекрасна форма Джейлън Брънсън. Този път „буталата“ не оставиха никакъв шанс на опонента си, спечелвайки всяка една от отделните части в мача и през последната четвърт дадоха почивка на звездите си. Така Детройт вече има баланс от 27-9, докато Ню Йорк е с 23-13.

Кейд Кънингам записа най-много точки в срещата с 29, като към тях добави и 13 асистенции. Джавонте Грийн добави 17, а Джейдън Айви се отчете с 16.

За Никс Джейлън Брънсън отново блесна с 25 точки, но допусна шест грешки. Майлс МакБрайд се включи със 17 точки, а Микал Бриджис беше третият най-резултатен за тима от „Голямата ябълка“ с едва 10.

Оклахома Сити Тъндър допусна поражение от 12-ия на Изток тим на Шарлът Хорнетс с 97:124. Това беше седма загуба от началото на сезона за миналогодишния шампион, който записа мача си с най-ниска резултатност от началото на настоящата кампания. Въпреки това звездата на „гръмотевиците“ Шей Гилджъс-Алекзандър удължи серията си от мачове с поне 21 точки на 108, което е и второто най-добро подобно постижение. С успеха Шарлът вече има баланс от 13-23, докато Оклахома е с 30-7.

Като лидер за Хорнетс се изяви Брандън Милър с 28 точки и 6 борби, новобранецът Кон Кнюпел се отчете с 23 точки, а Майлс Бриджис записа дабъл-дабъл със 17 точки и 11 борби.

За Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър добави 6 асистенции към 21-те си точки, Джейлън Уилямс отбеляза 16, а Чет Холмгрен - 15.

Бостън Селтикс се изкачи до втората позиция на Изток след успех над Чикаго Булс със 115:101. В мача след изравненото си най-добро постижение за кариерата от 50 точки, Джейлън Браун беше ограничен до само 14 при стрелба 6 от 24. Въпреки слабото му представяне, играчите на Чикаго не успяха да се възползват и отбелязаха едва 33 точки през първото полувреме. Така „келтите“ вече са с баланс от 23-12 и изпревариха тима Ню Йорк Никс в класирането, докато „биковете“ са със 17-19 и заемат 9-ата позиция в Източната конференция.

Анфърни Саймънс беше най-резултатен в двубоя с 27 точки, като всички дойдоха след почивката. Пейтън Причард вкара 21, а Немиас Кета добави дабъл-дабъл с 13 точки и 13 борби.

За Чикаго Матас Бузелис отбеляза 26 точки, Айо Досунму се отчете с 15, а Никола Вучевич записа дабъл-дабъл с 15 точки и 15 борби, към които добави и 7 асистенции.

Останалия без всичките си звезди отбор на Денвър Нъгетс измъкна победа след продължение срещу Филаделфия 76ърс със 125:124. Цялата редовна стартова петица на Денвър не взе участие в мача, а старши треньорът Дейвид Алдеман разполагаше с едва деветима играчи. Въпреки трудностите, тимът от щата Колорадо подобри баланса си до 24-12, докато Филаделфия е с 19-15.

Джейлън Пикет реализира 29 точки и 7 асистенции за Нъгетс, Пейтън Уотсън добави 24 точки и 7 борби, а Зик Наджи се включи с 21 точки и 8 борби. Брус Браун записа 19 точки, а Хънтър Тайсън беше с 14.

За Сиксърс Джоел Ембийд се отчете с дабъл-дабъл с 32 точки и 10 борби, а Тайрийз Макси вкара 28 точки. Ви Джей Еджкомб беше близо до трипъл-дабъла със 17 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Куентин Граймс добави 16 точки.

В друг мач от вечерта Лос Анджелис Клипърс надделя над Голдън Стейт Уориърс със 103:102. Наставникът на „воините“ Стив Кър беше изгонен при оставащи 7:57 минути в срещата, а Стеф Къри за пръв път от 2021-а насам се наложи да напусне мач заради натрупани нарушения. За Клипърс това е седма победа в последните осем мача, а тимът на Тайрън Лу подобри баланса си до 13-22 след изключително тежкото начало на сезона. Голдън Стейт е с баланс от 19-18 и е осми на Запад.

Кауай Ленард поведе Клипърс с 24 точки и 12 борби, а новобранецът Коби Сандърс записа 20 точки и 7 овладени топки. Джон Колинс отбеляза 18 точки, Крис Дън добави 16, а Ивица Зубац записа дабъл-дабъл с 10 точки и 11 борби.

За Уориърс Стеф Къри беше най-резултатен с 27 точки, но стреля с успеваемост от едва 4 от 15 отдалеч. Джими Бътлър добави 24 точки, а единственият друг играч с двуцифрен актив за тима от Сан Франциско беше Гари Пейтън II с 14.

