Трей Йънг ще премине във Вашингтон Уизардс

Отборите от Националната баскетболна асоциация Атланта Хоукс и Вашингтон Уизардс приготвят трансфера на четирикратния участник в Мача на звездите Трей Йънг в посока американската столица, съобщава ESPN.

27-годишният гард ще бъде разменен за Си Джей Маккалъм и Кори Киспърт, а сделката ще сложи край на седемгодишния престой на Трей Йънг в Атланта Хоукс, като през този период той беше звездата на отбора.

Вашингтон отдавна търси лидер за младия си състав, а президентът на отбора Майкъл Уингър и генералният мениджър Уил Доукинс изглежда са го намерили в лицето на Йънг.

„Знам, че всички имате въпроси, но в момента няма как да отговоря на тях“, каза старши треньорът на Хоукс Куин Снайдър, когато беше попитан за напускането на звездата, след победата срещу Ню Орлиънс Пеликанс.

За заминаващия си съотборник крилото Мохамед Гей призна:

„Това е Трей Йънг. Когато пристигнах за пръв път, той беше един от първите, които ми писаха, за да ме приветстват в града, и ми даде много съвети. Очевидно да играя с Трей е като сбъдната мечта. Обичам го като човек и като съотборник. Той е легенда на Атланта“, заяви той.

През този сезон американецът страда от контузии в крака, които го ограничиха до едва 10 участия. Атланта има 18 победи и 21 загуби през настоящата кампания и е 9-и на Изток.

Отборът на Вашингтон Уизардс е предпоследен в класирането в Източната конференция на НБА с баланс от 10-26.

