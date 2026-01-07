БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Уембаняма със зрелищно представяне, но Сан Антонио допусна драматична загуба от Мемфис

Вяра Илиева
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Това беше първият случай в кариерата на звездата на "шпорите", в който той отбелязва 30 точки, влизайки като резерва. 

виктори уембаняма лука дончич пропускат следващите двубои сан антонио далас нба
Снимка: БТА
Виктор Уембаняма отбеляза 30 точки, но неговият тим Сан Антонио Спърс загуби от Мемфис с 105:106 в мач от първенството на НБА.

Французинът, който се завърна наскоро в игра след контузия, направи зрелищно представяне в Мемфис. Уембаняма получи само 20 минути игрово време, но това не му попречи да отбележи 30 точки и да запише 5 борби, и 3 асистенции.

Той беше неудържим срещу домакините, демонстрира здрава защита и успя разпали играта в нападение.

След като изградиха преднина от 11 точки през първото полувреме (54:46), „шпорите“ бяха спряни след почивката, допускайки серия от 20:7. Вкарвайки 12 от 30-те си точки през третата четвърт, „Уемби“ едва задържа отбора си на повърхността (81:82 в началото на четвъртата четвърт), а мачът беше решен в последните секунди. Французинът остана на пейката в заключителните минути, в които "гризлис" поведоха и не изпуснаха до края аванса си.

„Трудно е за Уемби. Опитваме се да го подкрепим, колкото можем, и той върши феноменална работа“, каза треньорът Мич Джонсън, визирайки многобройните отсъствия на французина поради контузии.

Иначе самият Уембаняма е настоял пред треньора да пътува с отбора и да играе.

„Браво на него, защото мнозина не биха искали да играят този мач. Той е ключовият играч за нашия отбор. Тази вечер той показа правилното отношение към играта“, отбеляза съотборникът му Джулиан Шампание, който се отличи с 23 точки, 8 борби и 2 асистенции.

Виктор Уембаняма може да започне отново на пейката още в сряда вечер, когато вторият в Западната конференция тим ще пътува до Лос Анджелис, за да се изправи срещу Лейкърс.

#Виктор Уембаняма

