Брандън Уилямс донесе успеха за Далас Маверикс срещу Сакраменто Кингс в оспорван мач

Далас Маверикс измъкна успеха със 100:98 срещу Сакраменто Кингс в оспорван мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Брандън Уилямс вкара победния кош от далечна дистанция при 33,9 оставащи секунди, а Далас удържа преднината си от две точки. „Кралете“ имаха няколко шанса да си върнат водачеството до края на срещата, но Денис Шрьодер, Ръсел Уестбрук и ДеМар ДеРоузън пропуснаха опитите си от тройката в заключителните секунди. С тази победа тексасци прекъснаха серията си от седем поредни поражения в гостувания, докато Сакраменто загуби шестия си пореден двубой и вече е с баланс от 8-29 - единствено пред Ню Орлиънс Пеликанс на дъното на класирането в Западната конференция. Далас е 11-и с баланс от 14-23.

Избраният под номер 1 в драфта тази година новобранец Купър Флаг беше най-резултатен за Маверикс с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции, Антъни Дейвис записа дабъл-дабъл с 19 точки и 16 борби, а Брандън Уилямс завърши с 18 точки. Наджи Маршал отбеляза 15 точки и 7 борби, а Даниел Гафърд допринесе с дабъл-дабъл с 10 точки и 13 борби.

За Сакраменто ДеМар ДеРоузън реализира 21 точки, Зак ЛаВийн добави 20, а Максим Рейно записа 14 точки и 9 борби.

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Ню Орлиънс Пеликанс със 111:103 като гост благодарение на силното представяне на ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич.

„Езерняците“ изоставаха със 7 точки навлизайки в последната четвърт, но далечна тройка на Джеймс и серия от безответни кошове за тима от Калифорния ги изведе напред в резултата и до края на мача не изпуснаха водачеството. Така ЛА Лейкърс се изкачи до третата позиция на Запад с баланс от 23-11, докато Ню Орлиънс е на дъното с 8-30.

ЛеБрон Джеймс и Лука Дончич отбелязаха по 30 точки, като Джеймс добави 8 борби и 8 асистенции към тях, а Дончич завърши своя дабъл-дабъл с 10 асистенции. Деандре Ейтън също записа дабъл-дабъл с 18 точки и 11 борби.

За „Пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза 42 точки и беше най-резултатен в двубоя, Зайън Уилямсън добави 15 точки, а Дерик Куийн беше близо до трипъл-дабъл с 10 точки, 13 борби и 8 асистенции.

Минесота Тимбъруулвс спечели срещу Маями Хийт със 122:94 в друг мач от вечерта. „Вълците“ имат три поредни успеха, с което подобриха баланса си до 24-13 и са 6-и в Западната конференция, докато Маями е на 8-ата позиция на Изток с 20-17.

Антъни Едуардс не беше сигурен участник заради контузия в крака, но в крайна сметка игра и поведе тима си с 26 точки, реализирайки 5 от 8-те си опита отдалеч. Джейдън МакДаниелс добави 19 точки, а Джулиъс Рандъл записа дабъл-дабъл с 15 точки и 11 борби.

За „Горещите“ Норман Пауъл отбеляза 21 точки, а Тайлър Херо се включи със 17 точки и 9 борби.