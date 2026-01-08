БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след продължение срещу Юта Джаз

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 08:22 мин.
Спорт
Запази

Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Оклахома Сити Тъндър
Снимка: БТА

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след успех със 129:125 срещу Юта Джаз в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Миналогодишният носител на приза за „Най-полезен играч“ Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки и прати срещата в продължение с кош в последната секунда. В допълнителните пет минути Тъндър спечели с 15:11 и продължава с баланс от 31-7, докато Юта загуби пети пореден мач и е с актив 12-24.

Към 46-те си точки звездата на Оклахома Гилджъс-Алекзандър добави по 6 борби и асистенции. Чет Холмгрен допринесе с дабъл-дабъл от 23 точки и 12 борби, а Джейлън Уилямс се включи със 17 точки, 8 асистенции и 6 борби. Ейджей Мичъл завърши с 16 точки.

За Юта трима играчи записаха дабъл-дабъл - Лаури Марканен отбеляза 29 точки и овладя 13 борби, Кийонте Джордж реализира 25 точки и подаде 11 асистенции, а Юсуф Нуркич завърши по 15 в графите за точки и борби.

Орландо Меджик постигна успех срещу Бруклин Нетс със 104:103 също след продължение. Новобранецът Егор Демин изравни резултата в края на последната четвърт и осигури продължение за тима си, а в него Паоло Банкеро отбеляза тройка във финалната секунда, осигурявайки 21-вата победа през сезона за Орландо.

Банкеро беше най-резултатен за тима си с 30 точки и 14 борби. Уендел Картър Джуниър отбеляза 20 точки, Тристан да Силва завърши с 14, а Ноа Пенда записа дабъл-дабъл от 13 точки и 11 борби.

За „мрежите“ Майкъл Портър Джуниър завърши с 34 точки, а Егор Демин вкара 18.

В друг интересен мач от вечерта в НБА Сан Антонио Спърс надигра Лос Анджелис Лейкърс със 107:91. Лука Дончич постигна 86-ия трипъл-дабъл в кариерата през редовния сезон. ЛеБрон Джеймс пропусна мача, а серията от три поредни успеха на „езерняците“ беше прекратена. Сан Антонио вече е с баланс от 26-11, докато ЛА Лейкърс има 23 победи и 12 загуби.

Келдън Джонсън завърши като най-резултатен за „шпорите“ с 27 точки и 6орби. Виктор Уембаняма беше под съмнение за срещата, но все пак игра 26 минути, включвайки се от резервната скамейка, и завърши с дабъл-дабъл от 16 точки и 14 борби. Стефон Касън записа 15 точки, а Де'Арън Фокс - 14.

За Лейкърс Дончич завърши с 38 точки и по 10 борби и асистенции, Джейк Ларавия записа 16 точки и 7 борби, а Джаксън Хейс отбеляза 10 точки и 7 борби.

@nba Quick recap of the action from @Lakers vs @San Antonio Spurs #NBA #basketball ♬ original sound - NBA

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд Трейл Блейзърс със 103:102 срещу Хюстън Рокетс. Изглеждаше сякаш Тари Ийсън беше спечелил срещата за „ракетите“ в последната секунда, но след преразглеждане на ситуацията се видя, че времето е изтекло преди стрелбата на крилото на Хюстън. Така Портланд записа четвърта поредна победа и подобри баланса си до 18-20, докато Хюстън продължава с 22-12. Двата отбора ще се срещнат отново в петък, когато пак Портланд ще бъде домакин.

Лидерът на Трейл Блейзърс този сезон Дени Авдия постигна най-доброто постижение откъм резултатност от началото на сезона с 41 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Тумани Камара отбеляза 14.

Кевин Дюрант беше най-резултатен за Хюстън с 37 точки, Амен Томпсън записа дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Тари Ийсън допринесе с 15 точки и 13 борби.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


Голдън Стейт Уориърс надделя над Милуоки Бъкс със 120:113. Считаният за най-добър стрелец за всички времена в НБА Стеф Къри отбеляза 12 от 21-те си опита от далечно разстояние, включително тройка при 26 оставащи секунди в края на срещата, с която затвърди победата за „воините“. Така те вече са с баланс от 20-18, докато Милуоки има 16 победи и 21 поражения.

Къри беше най-добър за Уориърс с 31 точки, 7 асистенции и 6 борби, Де'Антъни Мелтън добави 22 точки, а Джими Бътлър се отчете с 21.

За „елените“ Янис Антетокумбо завърши с дабъл-дабъл от 34 точки и 10 борби, Раян Ролинс отбеляза 16 точки и 7 борби, а Кевин Портър Джуниър се отчете с 15 точки и 9 асистенции.

Детройт Пистънс удължи аванса си на върха на Източната конференция след победа със 108:93 в емблематичния сблъсък срещу Чикаго Булс. За Детройт отсъстваха Кейд Кънингам, Тобаяс Харис и Джейлън Дърън, но отборът от щата Мичиган все пак не се затрудни по пътя към успеха. Балансът на Пистънс вече има актив 28-9, докато Чикаго е 10-и в класирането на Изток със 17-20.

Айзея Стюарт изигра най-силния си мач в кариерата с 31 точки и блесна в отсъствието на звездите на „буталата“. Дънкан Робинсън завърши с 4 тройки за общо 12 точки, а трима играчи бяха с по 11 точки - Аусар Томпсън, Роналд Холанд II и Джавонте Грийн.

За Чикаго Айо Досунму беше най-резултатен с 24 точки, а Матас Бузелис и Никола Вучевич реализираха по 20, към които Вучевич добави и 16 борби.

Останалият без Никола Йокич отбор на Денвър Нъгетс измъкна победата срещу Бостън Селтикс със 114:110. „Келтите“ водиха с 90:87 при 8:12 оставащи минути до края, но опонентите им влязоха в серия от 19:3 и не им оставиха шанс до края на срещата. Денвър е трети в Западната конференция на НБА с баланс от 25-12, докато Бостън има актив 23-13 и е трети на Изток.

Джамал Мъри се завърна, след като пропусна двубоя срещу Филаделфия, и отбеляза 22 точки, 17 асистенции и 8 борби. Пейтън Уотсън завърши с 30 точки, а Тим Хардауей Джуниър отбеляза 14.

За Бостън Джейлън Браун се включи с 33 точки и 7 борби. Дерик Уайт и Пейтън Причард реализираха по 17 точки, а Анфърни Саймънс допринесе с 15. Португалецът Немиас Кета се отличи с впечатляващите 20 борби, 10 от които дойдоха в атака.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Оклахома Сити Тъндър #Юта Джаз

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
1
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
3
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Мъж скочи на релсите на метрото в София
4
Мъж скочи на релсите на метрото в София
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
5
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела
6
Една година без незабравимия Петър Василев - Петела

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
6
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв

Още от: Баскетбол

Трей Йънг ще премине във Вашингтон Уизардс
Трей Йънг ще премине във Вашингтон Уизардс
Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата Байерн Мюнхен и Париж постигнаха победи в Евролигата
Чете се за: 01:40 мин.
Кемниц и Йордан Минчев постигнаха четвърта поредна победа в Еврокъп Кемниц и Йордан Минчев постигнаха четвърта поредна победа в Еврокъп
Чете се за: 01:05 мин.
Миньор 2015 е крачка по близо до Финалната осмица за Купата на България Миньор 2015 е крачка по близо до Финалната осмица за Купата на България
Чете се за: 03:17 мин.
Берое погледна смело към Финалната осмица за Купата на България Берое погледна смело към Финалната осмица за Купата на България
Чете се за: 03:05 мин.
Академик Пловдив привлече американски гард Академик Пловдив привлече американски гард
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ