Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след продължение срещу Юта Джаз

Оклахома Сити Тъндър се върна на победния път след успех със 129:125 срещу Юта Джаз в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Миналогодишният носител на приза за „Най-полезен играч“ Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 46 точки и прати срещата в продължение с кош в последната секунда. В допълнителните пет минути Тъндър спечели с 15:11 и продължава с баланс от 31-7, докато Юта загуби пети пореден мач и е с актив 12-24.

Към 46-те си точки звездата на Оклахома Гилджъс-Алекзандър добави по 6 борби и асистенции. Чет Холмгрен допринесе с дабъл-дабъл от 23 точки и 12 борби, а Джейлън Уилямс се включи със 17 точки, 8 асистенции и 6 борби. Ейджей Мичъл завърши с 16 точки.

За Юта трима играчи записаха дабъл-дабъл - Лаури Марканен отбеляза 29 точки и овладя 13 борби, Кийонте Джордж реализира 25 точки и подаде 11 асистенции, а Юсуф Нуркич завърши по 15 в графите за точки и борби.

Орландо Меджик постигна успех срещу Бруклин Нетс със 104:103 също след продължение. Новобранецът Егор Демин изравни резултата в края на последната четвърт и осигури продължение за тима си, а в него Паоло Банкеро отбеляза тройка във финалната секунда, осигурявайки 21-вата победа през сезона за Орландо.

Банкеро беше най-резултатен за тима си с 30 точки и 14 борби. Уендел Картър Джуниър отбеляза 20 точки, Тристан да Силва завърши с 14, а Ноа Пенда записа дабъл-дабъл от 13 точки и 11 борби.

За „мрежите“ Майкъл Портър Джуниър завърши с 34 точки, а Егор Демин вкара 18.

В друг интересен мач от вечерта в НБА Сан Антонио Спърс надигра Лос Анджелис Лейкърс със 107:91. Лука Дончич постигна 86-ия трипъл-дабъл в кариерата през редовния сезон. ЛеБрон Джеймс пропусна мача, а серията от три поредни успеха на „езерняците“ беше прекратена. Сан Антонио вече е с баланс от 26-11, докато ЛА Лейкърс има 23 победи и 12 загуби.

Келдън Джонсън завърши като най-резултатен за „шпорите“ с 27 точки и 6орби. Виктор Уембаняма беше под съмнение за срещата, но все пак игра 26 минути, включвайки се от резервната скамейка, и завърши с дабъл-дабъл от 16 точки и 14 борби. Стефон Касън записа 15 точки, а Де'Арън Фокс - 14.

За Лейкърс Дончич завърши с 38 точки и по 10 борби и асистенции, Джейк Ларавия записа 16 точки и 7 борби, а Джаксън Хейс отбеляза 10 точки и 7 борби.

Дени Авдия донесе нов успех за Портланд Трейл Блейзърс със 103:102 срещу Хюстън Рокетс. Изглеждаше сякаш Тари Ийсън беше спечелил срещата за „ракетите“ в последната секунда, но след преразглеждане на ситуацията се видя, че времето е изтекло преди стрелбата на крилото на Хюстън. Така Портланд записа четвърта поредна победа и подобри баланса си до 18-20, докато Хюстън продължава с 22-12. Двата отбора ще се срещнат отново в петък, когато пак Портланд ще бъде домакин.

Лидерът на Трейл Блейзърс този сезон Дени Авдия постигна най-доброто постижение откъм резултатност от началото на сезона с 41 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Тумани Камара отбеляза 14.

Кевин Дюрант беше най-резултатен за Хюстън с 37 точки, Амен Томпсън записа дабъл-дабъл от 24 точки и 12 борби, а Тари Ийсън допринесе с 15 точки и 13 борби.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)





Голдън Стейт Уориърс надделя над Милуоки Бъкс със 120:113. Считаният за най-добър стрелец за всички времена в НБА Стеф Къри отбеляза 12 от 21-те си опита от далечно разстояние, включително тройка при 26 оставащи секунди в края на срещата, с която затвърди победата за „воините“. Така те вече са с баланс от 20-18, докато Милуоки има 16 победи и 21 поражения.

Къри беше най-добър за Уориърс с 31 точки, 7 асистенции и 6 борби, Де'Антъни Мелтън добави 22 точки, а Джими Бътлър се отчете с 21.

За „елените“ Янис Антетокумбо завърши с дабъл-дабъл от 34 точки и 10 борби, Раян Ролинс отбеляза 16 точки и 7 борби, а Кевин Портър Джуниър се отчете с 15 точки и 9 асистенции.

Детройт Пистънс удължи аванса си на върха на Източната конференция след победа със 108:93 в емблематичния сблъсък срещу Чикаго Булс. За Детройт отсъстваха Кейд Кънингам, Тобаяс Харис и Джейлън Дърън, но отборът от щата Мичиган все пак не се затрудни по пътя към успеха. Балансът на Пистънс вече има актив 28-9, докато Чикаго е 10-и в класирането на Изток със 17-20.

Айзея Стюарт изигра най-силния си мач в кариерата с 31 точки и блесна в отсъствието на звездите на „буталата“. Дънкан Робинсън завърши с 4 тройки за общо 12 точки, а трима играчи бяха с по 11 точки - Аусар Томпсън, Роналд Холанд II и Джавонте Грийн.

За Чикаго Айо Досунму беше най-резултатен с 24 точки, а Матас Бузелис и Никола Вучевич реализираха по 20, към които Вучевич добави и 16 борби.

Останалият без Никола Йокич отбор на Денвър Нъгетс измъкна победата срещу Бостън Селтикс със 114:110. „Келтите“ водиха с 90:87 при 8:12 оставащи минути до края, но опонентите им влязоха в серия от 19:3 и не им оставиха шанс до края на срещата. Денвър е трети в Западната конференция на НБА с баланс от 25-12, докато Бостън има актив 23-13 и е трети на Изток.

Джамал Мъри се завърна, след като пропусна двубоя срещу Филаделфия, и отбеляза 22 точки, 17 асистенции и 8 борби. Пейтън Уотсън завърши с 30 точки, а Тим Хардауей Джуниър отбеляза 14.

За Бостън Джейлън Браун се включи с 33 точки и 7 борби. Дерик Уайт и Пейтън Причард реализираха по 17 точки, а Анфърни Саймънс допринесе с 15. Португалецът Немиас Кета се отличи с впечатляващите 20 борби, 10 от които дойдоха в атака.