Лос Анджелис Лейкърс прави Антъни Дейвис най-скъпоплатения играч в историята на НБА

Лос Анджелис Лейкърс имат натоварено лято, добавяйки нови играчи в отбора си, като сега една от основните фигури на калифорнийци Антъни Дейвис е пред преподписване с "езерняците". Според информациите на медиите в САЩ "Веждата" се е съгласил на нов тригодишен контракт с Лейкърс на стойност 186 млн. долара.

Сделката, която ще направи Дейвис най-скъпоплатения играч в историята на Националната баскетболна асоциация (НБА), получавайки по 62 млн. долара на сезон, ще задържи Ей Ди в Лос Анджелис до 2028 г.

BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M. pic.twitter.com/bf9kWgD7uz