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Лудогорец ще се опита да развали еуфорията в ЦСКА

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За "армейците" сблъсъкът с "орлите" е последният на Националния стадион "Васил Левски".

живо нордселанд цска датчаните първи натиск червената врата
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ЦСКА ще посрещне Лудогорец в последния си мач като домакин на Националния стадион "Васил Левски". Близо три години минаха от последното домакинство на старото съоръжение в Борисовата градина, което по ирония на съдбата отново беше с разградчаните и те дори го спечелиха с 1:0.

Сега дербито е част от кръг №12 в Първа лига. След тази среща "армейците" ще се завърнат обратно в своя дом - на реновирания стадион "Българска армия".

ЦСКА ще влезе в сблъсъка след две победи, два равни и едно поражение в последните си 5 мача. "Червените" направиха зрелищно реми (2:2) с Нордселанд на датска земя в третия по сила европейски турнир Лига на конференциите. Точен на два пъти за тима на Маркус Гиздол в Дания бе Леандро Годой.

Европейските ангажименти дадоха право на ЦСКА да отложат тежкото домакинство с Лудогорец, но те запазиха възможността за друг мач до края на декември.

Междувременно разградчани нямат грешна стъпка от началото на новата кампания и се намират в серия от 6 поредни успеха. В последната си среща те победиха Берое с 3:0 като гост в Стара Загора в мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на България.

Първият съдийски сигнал на Мариян Гребенчарски в София ще бъде даден в 19:30 часа.

По-рано в понеделник - от 17:00, Локомотив Пловдив е домакин на Славия на "Христо Бонев". "Черно-белите" успяха да се класират за полуфиналите в новия турнир на БФС - Купа на Елита, след успех над Черно море. В последните си две срещи за първенство Душан Косич и компания направиха равенства с ЦСКА и Локомотив София.

Славия от своя страна е опасен гост, като има само едно поражение в последните си четири визити - срещу Ботев на "Колежа" в изминалия кръг.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Славия #ПФК ЦСКА #ПФК Лудогорец

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