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Луис Суарес е близо до договор с Интер Маями

36-годишният уругваец може отново да си партнира с Лионел Меси

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от БНТ , Източник: БТА
14:29, 22.12.2023
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Луис Суарес
Снимка: БГНЕС
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Свързана статия: Луис Суарес: Преминаването ми в Интер Маями е възможно, обсъдих бъдещето си с Меси
Луис Суарес: Преминаването ми в Интер Маями е възможно, обсъдих бъдещето си с Меси

Нападателят Луис Суарес е много близо до преминаване в Интер Маями, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в петък в своя профил във Фейсбук.

36-годишният уругваец съвсем скоро ще подпише договор за една година с опция за удължаване с още един сезон с клуба от САЩ.

Суарес вкара 17 гола и направи 11 асистенции в 33 мача през последната кампания и беше избран за най-добър футболист в бразилското първенство, носейки екипа на Гремио Порто Алегре.

Преди това уругвайският национал игра за Насионал, Грьонинген, Аякс, Ливърпул, Барселона и Атлетико Мадрид.

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#Интер Маями #Луис Суарес
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