Лукас Пинейро Бротен започна сезона с победа в Зьолден

Лукас Пинейро Бротен спечели първия за сезона гигантски слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Зьолден (Австрия). Олимпийският шампион продължи впечатляващата си серия в дисциплината, като вече има четири поредни победи.

Бразилецът беше най-бърз още в първия манш с време от 52.40 секунди, а във втория записа 52.32 секунди. Така той финишира с общ резултат от 1:44.72 минута и заслужи успеха в трудните условия на австрийския курорт.

Роденият в Норвегия скиор, който през февруари в Милано-Кортина донесе на Южна Америка първия медал от Зимни олимпийски игри, остави зад себе си швейцареца Лоик Меяр и австриеца Щефан Бренщайнер. Меяр, олимпийски шампион в слалома, завърши втори на 48 стотни от секундата, а Бренщайнер остана извън подиума.

Третото място зае петкратният носител на Световната купа Марко Одермат от Швейцария, който финишира на 49 стотни зад победителя.

Надпреварата премина при сложни метеорологични условия. Заради силните ветрове в горната част на ледника Ретенбах организаторите скъсиха трасето. Австриецът Марко Шварц пък загуби контрол малко преди началото на спускането си, премина през врата и отпадна още в първия манш.

Бротен затвърди доминацията си в гигантския слалом, след като спечели и последните два старта в дисциплината през миналия сезон, с което си осигури малкия кристален глобус. Преди две години той смени спортната си националност, за да представя родината на майка си – Бразилия.

Преди близо година Пинейро Бротен постигна и исторически успех в слалома в Леви (Финландия), записвайки първата победа за Бразилия в старт от Световната купа по алпийски ски.