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Любомир Ганев: Шансовете на България да прескочи групата на световното първенство за жени са минимални

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Спорт
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Президентът на Българската федерация по волейбол оцени шансовете на България на световното първенство за жени.

Любомир Ганев
Снимка: Startphoto.bg
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Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев коментира и жребия за женския национален отбор на световното първенство, което ще се проведе след по-малко от година в САЩ и Канада.

Тимът на Марчело Абонданца се падна в Група "F" с отборите на Русия, Япония и Аржентина.

"Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред. Предстои и световно първенство до 19 години и трябва да решим Калина Венева и Дарина Нанева ще помогнат на този отбор, който защитава титлата си или ще играят само при жените", каза Ганев.

Според него основната цел пред отбора е класиране за Олимпийските игри през 2032 в Бризбейн.

"Голямата цел пред жените е класиране за Олимпийските игри през 2032 в Бризбейн. Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в Топ 16", допълни дългогодишният волейболен национал.

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#Световно първенство по волейбол за жени #Любомир Ганев #Български национален отбор по волейбол за жени

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