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Плажният волейбол отчете много силен сезон, надграждане и си постави амбициозни цели

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Спорт
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Амбициите в плажния волейбол са сериозни, като на първо време те преминават през постигането на още по-голяма масовост сред подрастващите.

плажният волейбол отчете силен сезон надграждане постави амбициозни цели
Снимка: Startphoto.bg
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Плажният волейбол в България е направил голям скок през настоящия сезон. Това отчетоха при равносметката в края на сезона президентът на волейболната федерация Любомир Ганев и председателят на комисията по плажен волейбол към федерацията Пеньо Ненов.

"Искам да поздравя специално Пеньо Ненов, тъй като това е най-добре работещата комисия. Направихме страхотни неща в плажния волейбол, защото не е тайна, че преди това нямаше нормални условия. С постоянството на Пеньо Ненов нещата се раздвижиха. За първи път имаме партньор на държавното първенство. Ние като федерация заставаме зад всяко добро решение и предложение. Плажният волейбол има пълната ни подкрепа", бяха встъпителните думи на Любомир Ганев на пресконференция в столицата.

"Изключително благодарен съм на господин Ганев и федерацията за подкрепата. успяхме да надградим в сравнение с 2025 година. Запазихме добра колаборация с всички градове домакините на турнирите - София, Смолян и по Черноморието - Приморско, Шабла, Баня, Слънчев бряг, Варна. Сключихме спонсорски тригодишни договори с хотелска верига, вафли, минерално вода, компания за спортна екипировка. Вдигнахме нивото", каза и Пеньо Ненов.

Огнян Андонов направи обобщение на сезона, като изнесе някои интересни цифри и статистики от тази година. Той подчерта, че турът е бил много по-добър от 2025 година и отчете като успех завръщането на плажния волейбол в Смолян след дълги години отсъствие. В турнирите са участвали 135 състезатели, като вече навличат и чужденци, тъй като турнирите носят точки за световния ранкинг. При подрастващите е имало 8 турнира, което е два пъти повече в сравнение с миналата година, като на финалния турнир са се явили 35 двойки, което е нещо невиждано за спорта до момента.

През настоящата година за първи път клубове са кандидатствали и са успели да се преборят за допълнително целево финансиране от Министерството на младежта и спорта на стойност 150 хиляди евро. Нараснал е интересът на клубовете, като има 27 клуба с картотеки, а два от тях - във Варна и Бургас, са специализирани изцяло в плажния волейбол. Картотекирани са 245 състезатели, а са регистрирани 280 в клубовете, което също е успех.

Федерацията е осигурила участие във всички достъпни формати на международните, като българското участие е започнало с Купата на нациите, както и в редица Балкански първенства при мъже, жени и подрастващи. Има и шампиони до 20 и до 22 години, като това са двойката Захари Згуров и Георги Антов. Има надежди, че те могат да станат втората двойка, която се занимава изцяло с плажен волейбол след Димитър Калчев и Димитър Механджийски. По този път са тръгнали и младите Александър Цанев и Борис Георгиев.

Амбициите в плажния волейбол са сериозни, като на първо време те преминават през постигането на още по-голяма масовост сред подрастващите, от които да дойдат и следващите звезди. Планират се подобрения в инфраструктурата, за да може да се практикува спортът целогодишно. В момента има само една такава функционираща зала във Варна. Амбициите са български състезатели да направят пробив в световния плажен волейбол, което преминава и през участия в комерсионални турнири. Калчев и Межанджийски вече са в Топ 100 на световния плажен волейбол от хиляди състезатели, но пътят още е дълъг към евентуална квота за Олимпийски игри, като те или друга родна двойка трябва да пробие в Топ 25. Мисията е трудна, но не е невъзможна, като Игрите в Лос Анджелис са твърде скоро, но за следващите Олимпийски игри през 2032 година и това ще бъде цел.

Снимки: Startphoto

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