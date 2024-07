Люис Хамилтън прекъсна сушата от два сезона без победа във Формула 1 на домашната писта "Силвърстоун"

Британският пилот на Мерцедес Люис Хамилтън спечели Гран при на Великобритания на пистата "Силвърстоун" във Формула 1. Това бе рекордна девета победа на тази писта за седекратния световен шампион, както и негова 104-та в кариерата. Хамилтън дълго чака за този триумф, тъй като последната му победа датираше от края на 2021 година в Саудитска Арабия. Той спечели пред близо 480 хиляди зрители, които гледаха състезанието по време на уикенда.

Втори остана Макс Верстапен от Нидерландия с Ред Бул, който завърши на по-малко от две секунди зад победителя, а на трета позиция финишира британецът Ландо Норис с Макларън.

Гран при на Великобритания на пистата "Силвърстоун" започна добре за световния шампион, стартирал от четвърта позиция, който влезе добре в първите завои и успя да изпревари Норис, като мина на трето място. Пилотите на Ферари - Карлос Сайнц и Шарл Льоклер, също успяха да спечелят спрямо стартовите си позиции.

В 16-та обиколка Ландо Норис успя да си върне позицията от Верстапен, което предизвика аплодисментите на местната публика.

Малко по-късно Хамилтън изпревари съотборника си Ръсел и стана нов лидер в състезанието. Това продължи много кратко под изсипващия се дъжд, като скоро на първите две места излязоха пилотите на Макларън Норис и австралиецът Оскар Пиастри.

В 27-та обиколка дъждът над пистата се засили и голяма част от болидите влязоха в питбокса за смяна на гумите, като първи сред тях бяха трикратният световен шампион и Карлос Сайнц. Лидерът Пиастри направи една допълнителна обиколка под дъжда с гуми за сухо време и загуби от преднината си. Наложи се и той да влезе в бокса и излезе на шеста позиция. Много изостана и Льоклер, който също влезе в бокса за смяна гуми.

LAP 28/52



In comes Norris and both Mercedes for inters - a lap after Verstappen switched to them.



Norris comes back out in P2 behind Piastri. Hamilton is third, Verstappen fourth, Russell fifth #F1 #BritishGP pic.twitter.com/aZwyaQAOsJ