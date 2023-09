Мадисън Кийс ще спори с Арина Сабаленка за място на финала на US Open

Американката Мадисън Кийс елиминира шампионката от Уимбълдън Маркета Вондроушона с 6:1, 6:4 и ще играе на полуфинал на Откритото първенство по тенис на САЩ при жените. Нейна съперничка ще бъде сочената за фаворит за крайната победа Арина Сабаленка (Беларус).

Кийс реализира почти всяка от трите си възможности за пробив, докато Вондроушова пропиля и деветте си шанса. 28-годишната американка се нарежда в топ 4 в Ню Йорк за втори път от 2017 година насам.

Гледайки към полуфинала със Сабаленка, която я победи на полуфинал на Уимбълдън в два сета, Кийс очаква "напълно различен мач".

В началото на срещата днес зрител трябваше да получи спешна медицинска помощ и играта спря за няколко минути. Организаторите по-късно обясниха, че намесата на медицинското лице не е било свързано с горещото време и близо 30°C като температура на въздуха. След това човекът беше стабилизиран.

Първата част на мача продължи едва 33 минути, като американката спечели първите пет гейма без особени проблеми. Във втория сет номер 9 в ранглистата на WTA Вондроушова опита да окаже съпротива и можеше да вземе аванс в осмия гейм. Тя изпусна пет точки за пробив, а в следващото свое разиграване позволи да й бъде взет сервиса. Така при третия си мач-бол Кийс спечели с 6:4 и отива в предпоследния мач по пътя към титлата.

It's all semifinal smiles from Madison Keys! pic.twitter.com/QL6bJbdP8l