Магнус Карлсен отрече да се е съгласил на реми във финала на световното по блиц шахмат

Шахматната звезда Магнус Карлсен отхвърли обвиненията, че се е съгласил на реми преди финала на световното първенство по блиц шахмат.

Финалът в Ню Йорк между защитаващия титлата си норвежец и руснака Ян Непомнящи завърши с историческо реми, като и двамата си поделиха титлата.

Видео в социалните медии показва как двойката обсъжда изхода от финала и предложение към ръководния орган на ФИДЕ. Карлсен обаче, който първоначално напусна шампионата тази седмица, след като му казаха, че не може да носи дънки, заяви, че разговорът е бил шега.

Magnus Carlsen suggested to Ian Nepomniachtchi to share the first place! #RapidBlitz pic.twitter.com/GILoLJai58