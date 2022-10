Майкъл Карик е новият мениджър на Мидълзбро

Майкъл Карик бе назначен за новия мениджър на закъсалия тим от Чемпиъншип Мидълзбро, съобщиха от пресслужбата на клуба.

41-годишният бивш полузащитник и помощник треньор на Манчестър Юнайтед заменя на поста Крис Уайлдър, който бе уволнен по-рано този месец. Към него на „Ривърсайд“ ще се присъедини бившият наставник на Боро Джонатан Уудгейт, който се завръща в североизточния клуб в ролята на треньор в мъжкия отбор.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach



Welcome to #Boro, Michael! ️ #UTB