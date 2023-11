Макларън удължи партньорството си с Мерцедес във Формула 1 до 2030-а година

Отборът на Макларън във Формула 1 ще продължи да използва задвижващи системи на Мерцедес поне до 2030-а година, обявиха от британския тим днес.

Това ще удължи партньорството между двете страни, което беше възобновено през 2021-а година, след като преди това екипът от Уокинг използваше двигатели на германския производител и в периода 1995-2014 г.

През настоящия сезон във Формула 1 Макларън заема 4-о място в класирането при конструкторите, като в предстоящия последен кръг в Абу Даби пилотите на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри ще трябва да защитят тази позиция от екипа на Астън Мартин, който към момента изостава на 11 точки.

McLaren have extended their deal to run Mercedes power units until 2030 #F1 @McLarenF1 https://t.co/WGDQmPuQEy