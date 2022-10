Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран При на Япония

Макс Ферстапен спечели квалификацията за място в утрешното състезание за Гран При на Япония във Формула 1. Нидерландецът завъртя най-бърза обиколка на пистата "Сузука" с 1:29.304 минута.

Втори само на 0.010 секунди остана Шарл Льоклер с Ферари, а трети е другият пилот на Ферари Карлос Сайнс-младши на 0.057 секунди след Ферстапен. Четвърти е Серхио Перес с "Ред Бул", като единствено пилотите на Ферари и "Ред Бул" успяха да слязат по 1:30 минута в квалификацията.



Пилотът на "Ред Бул" спечели 18-и полпозишън в кариерата си и пети за сезона, но може и да загуби правото да стартира от първата позиция утре, заради ситуация между него и Ландо Норис в третата сесия на квалификацията, която ще бъде разследвана от стюардите. Нидерландецът мина с бавна скорост и принуди връхлитащия Норис да премине през зоната за сигурност, заради което може да получи наказание.

Макс Ферстапен ще защити световната си титла във Формула 1, ако утре завърши с осем точки повече от основния си конкурент Шарл Льоклер. "Много съм щастлив, че съм на първата позиция, но преди всичко съм супер щастлив да бъда отново тук", каза Верстапен след квалификацията.



Стартова решетка преди Гран При на Япония във Формула 1:

1. Макс Ферстапен (Нидерландия) Ред Бул 1:29.304 минута

2. Шарл Льоклер (Монако) Ферари 1:29.314

3. Карлос Сайнс-младши (Ферари) 1:29.361

4. Серхио Перес (Мексико) Ред Бул 1:29.709

5. Естебан Окон (Франция) Алпин 1:30.165

6. Люис Хамилтън (Великобритания) Мерцедес 1:30.261

7. Фернандо Алонсо (Испания) Алпин 1:30.322

8. Джордж Ръсел (Великобритания) Мерцедес 1:30.389

9. Себастиан Фетел (Германия) Астън Мартин 1:30.554

10.Ландо Норис (Великобритания) Макларън 1:31.003

MAX: "It was pretty incredible to drive here again, especially in qualifying on low fuel. These cars really come alive in the first sector! Very happy to be on pole, but in general just super happy to be back here!"#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/HBEtVxMlAc