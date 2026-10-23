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"Малките големи герои": 9 деца получиха отличия за проявена чест и храброст

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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малките големи герои деца получиха отличия проявена чест храброст
Снимка: БТА
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Признание за гражданска доблест – вътрешният министър отличи 9 деца за проявена чест и храброст.

В рамките на кампанията „Малките големи герои“ отличия получиха ученици от Благоевград, върнали загубени хиляда евро, третокласник от Русе, намерил и върнал портфейл, момичета, подали сигнал за пожар, и ученици от Попово, които са върнали чужди документи.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Днес ние искаме да покажем, че успешните хора в едно общество са тези, които дават добрия пример, тези, които помагат, тези, които проявяват гражданска доблест, тези, които са готови да бъдат в услуга на останалите членове на обществото. Искаме този пример да се мултиплицира и искаме той да послужи като вдъхновение на още деца и младежи, които се надявам да посрещаме тук.“

#чест #храброст #9 деца #отличия

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