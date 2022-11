Манчестър Сити и Челси ще мерят сили и в Купата на Англия

Манчестър Сити и Челси ще се изправят един срещу друг в 3-ия кръг от Купата на Англия.

Това е първата фаза от турнира, в която се включват всички елитни отбори. Двата тима премериха сили и в първия за тях кръг от Купата на Лигата. Тогава "гражданите" се наложиха над миналогодишните финалисти с 2:0 с голове на Риад Марез и Юлиан Алварес.

По програма Челси ще изиграе два поредни мача срещу Манчестър Сити в рамките на броени дни. Лондончани посрещат "гражданите" в шампионатно домакинство на 5-и януари от 22:00 часа.

Носитеят на трофея Ливърпул също ще срещне елитен съперник в лицето на Уувърхемптън. Най-титолуваният английски отбор Манчестър Юнайтед ще премери сили срещу Евертън.

Отборът с най-много купи от надпреварата Арсенал ще гостува на Оксфорд Юнайтед.

Мачовете ще се изиграят от 6-и до 9-и януари.

