Манчестър Сити представя Хулиан Алварес в неделя

Хулиан Алварес ще се присъедини към отбора на Манчестър Сити този уикенд, съобщиха от клуба.

Нападателят бе закупен от Ривър Плейт по време на зимния трансферен прозорец, но аржентинецът доигра сезона в родината си. Договорът му с английския шампион е за пет години.

We are delighted to confirm the arrival of Julian Alvarez! #ManCity pic.twitter.com/B9PiWVi3Pd