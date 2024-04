Манчестър Юнайтед беше близо до огромен провал, но се измъкна с дузпи и отново е на финал за ФА Къп

Манчестър Юнайтед стана вторият финалист през този сезон в турнира за ФА Къп, след като се справи по особено драматичен начин с втородивизионния Ковънтри Сити в сблъсък, който бе решен след изпълнение на дузпи.

Пред обаче да се стигне до изстрелите от бялата точка "червените дяволи" бяха пропилели аванс от 3:0, а в самия край на продълженията кошмарът бе на път да стане пълен за тях, когато "небесносините" вкараха гол за 4:3, който в крайна сметка не беше зачетен заради тънка засада.

В крайна сметка футболистите на Ерик тен Хаг оцеляха и след малко повече от месец ще имат възможност да се борят за най-стария трофей в света срещу градския съперник Манчестър Сити в повторение на финала от миналата кампания, когато "гражданите" спечелиха с 2:1.

Иначе днешният мач на "Уембли" стартира отлично за Юнайтед, които до почивката си бяха осигурили солидна преднина от две попадения чрез Скот Мактоминей и Хари Магуайър.

Малко преди да изтече първият час игра пък Бруно Фернандеш направи резултата 3:0 и изглеждаше, че изходът от този дуел вече е ясен, но вълнуващите моменти тепърва предстояха.

Елис Симс намали пасива на Ковънтри в 71-ата минута, възползвайки се подаване на Фабио Тавареш, а скоро след това далечен удар на Калъм О'Хеър рикошира в гърба на Аарън Уан-Бисака и влетя във вратата на Андре Онана, за да направи пасива на "небесносините" само един гол.

В края на редовното време изглеждаше, че все пак отборът от Манчестър ще удържи аванса си, но точно тогава Уан-Бисака игра с ръка в наказателното поле, а Хаджи Райт реализира отсъдената дузпа за 3:3 и прати срещата в продължения.

Допълнителните 30 минути не минаха без шансове и за двата тима, които удариха и по една греда, но истинската драма настъпи в 121-ата минута, когато Виктор Торп вкара четвърто попадение за Ковънтри Сити, хвърляйки в екстаз привържениците на състава от Западен Мидландс. Радостта им обаче не се задържа дълго, защото след преглед на атаката с ВАР беше маркирана засада на асистента за гола Хаджи Райт и така резултатът остана 3:3.

При последвалите дузпи Каземиро пропусна за Манчестър Юнайтед, но впоследствие това сториха Калъм О'Хеър и Бен Шийф, което помогна на "червените дяволи" да се "промъкнат" до финала на ФА Къп, който остана единственият път на клуба към трофей през настоящата кампания.

The moment Rasmus Højlund sent @ManUtd to the #EmiratesFACup Final pic.twitter.com/LroARMDJRA