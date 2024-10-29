Манчестър Юнайтед избра Румен Аморим за заместник на Тен Хаг

Данни на ЦИК Обобщени данни от вота на 27 октомври 2024 г.

ГЕРБ-СДС 26.39% ПП-ДБ 14.204% ВЪЗРАЖДАНЕ 13.358% ДПС - НОВО НАЧАЛО 11.548% БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 7.568% АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 7.48% ИТН 6.779% МЕЧ 4.595% ВЕЛИЧИЕ 3.999%