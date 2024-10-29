НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG
Гледай сега:
Централна емисия "По света и у нас"

Манчестър Юнайтед избра Румен Аморим за заместник на Тен Хаг

Италианският журналист Фабрицио Романо съобщи в социалните мрежи, че "зелено-белите" ще се съгласят да пуснат специалиста.

Рубен Аморим
Снимка: БТА
bnt avatar logo
от БНТ , Източник: БТА
19:20, 29.10.2024
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Слушай новината
Слушай новините днес

Манчестър Юнайтед ще плати 10 милиона евро неустойка на Спортинг Лисабон, ако привлече треньора на португалския клуб Рубен Аморим, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи във вторник.

Ръководството на "зелено-белите" знае, че английският клуб проявява сериозен интерес към 39-годишния специалист.

Романо пише още, че Спортинг ще се съгласи да пусне треньора си в Манчестър.

Вчера Юнайтед се раздели с досегашния си мениджър Ерик тен Хаг след слабото начало на сезона.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
#Рубен Аморим # Манчестър Юнайтед
Още от: Европейски футбол
Хавиер Тебас: Реал Мадрид не показа благородство
Хавиер Тебас: Реал Мадрид не показа благородство
Аморим отказа да коментира евентуалното си преминаване в Манчестър Юнайтед
Аморим отказа да коментира евентуалното си преминаване в Манчестър Юнайтед
Отложиха мача между Валенсия и Реал Мадрид
Отложиха мача между Валенсия и Реал Мадрид
Гьозтепе ще привлече за постоянно Исак Соле от Славия
Гьозтепе ще привлече за постоянно Исак Соле от Славия
Реал Мадрид се прицели в носителя на „Златната топка“ за 2024 година
Реал Мадрид се прицели в носителя на „Златната топка“ за 2024 година
Артета: Играхме с правилна нагласа
Артета: Играхме с правилна нагласа
Топ 24
Най-четени
Кои ще са новите депутати в 51-вия парламент?
Кои ще са новите депутати в 51-вия парламент?
Бурята на века: Над 95 са вече жертвите на апокалипсиса в Южна Испания
Бурята на века: Над 95 са вече жертвите на апокалипсиса в Южна Испания
Президентът Радев: Обявяването на официалните резултати буди въпроси за честността на вота
Президентът Радев: Обявяването на официалните резултати буди...
Явор Божанков: ПП-ДБ не сме в хипотеза да съставяме кабинет, ГЕРБ и Борисов носят цялата отговорност
Явор Божанков: ПП-ДБ не сме в хипотеза да съставяме кабинет, ГЕРБ и...
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Тирана
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Тирана
Преференциалният вот изстреля кметска дъщеря от община Хитрино в парламента
Преференциалният вот изстреля кметска дъщеря от община Хитрино в...
Борисов: ГЕРБ ще положи всички усилия за редовно правителство с пълен мандат
Борисов: ГЕРБ ще положи всички усилия за редовно правителство с...
Ивет Горанова, която покори олимпийския връх с хъс и чаровна усмивка (ВИДЕО)
Ивет Горанова, която покори олимпийския връх с хъс и чаровна...
След убийството в "Младост": Говори съкилийникът на обвиняемия в престъплението
След убийството в "Младост": Говори съкилийникът на...
Ивелин Михайлов: Тези избори са нагласени и всички партии са участници
Ивелин Михайлов: Тези избори са нагласени и всички партии са участници
Двама български виртуози получиха цигулки "Страдивариус"
Двама български виртуози получиха цигулки "Страдивариус"