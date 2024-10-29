Манчестър Юнайтед избра Румен Аморим за заместник на Тен Хаг
Италианският журналист Фабрицио Романо съобщи в социалните мрежи, че "зелено-белите" ще се съгласят да пуснат специалиста.
Манчестър Юнайтед ще плати 10 милиона евро неустойка на Спортинг Лисабон, ако привлече треньора на португалския клуб Рубен Аморим, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи във вторник.
Ръководството на "зелено-белите" знае, че английският клуб проявява сериозен интерес към 39-годишния специалист.
Романо пише още, че Спортинг ще се съгласи да пусне треньора си в Манчестър.
Вчера Юнайтед се раздели с досегашния си мениджър Ерик тен Хаг след слабото начало на сезона.
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