Манчестър Юнайтед с три сериозни липси за сблъсъка с Тотнъм

Майкъл Карик потвърди отсъствието на Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи за домакинството на "Олд Трафорд“
Манчестър Юнайтед ще бъде без трима футболисти за предстоящия двубой срещу Тотнъм от Висшата лига. Мениджърът на "червените дяволи“ Майкъл Карик потвърди, че Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи няма да бъдат на разположение за съботната среща.
Тримата са с различни физически проблеми след октомврийската пауза за националните отбори, като най-сериозно изглежда състоянието на Доргу, който се очаква да отсъства няколко седмици.
"Ситуацията е малко специфична предвид ангажиментите с националните отбори. Патрик напусна терена и изглежда, че ще отсъства няколко седмици. Нус също излезе, след като получи удар. Все още не е напълно възстановен, така че ще видим какво е състоянието му“, обясни Карик.
Наставникът потвърди, че и Бенямин Шешко остава далеч от завръщане в игра заради продължаващ физически проблем.
"Бен е по-далеч от завръщане заради проблема, който има. Няма да бъде готов“, добави мениджърът на Юнайтед.
Манчестър Юнайтед заема 12-ото място във временното класиране, след като в последния си шампионатен двубой завърши 1:1 срещу Фулъм.
Тотнъм също изпитва сериозни затруднения от началото на сезона, като лондончани са спечелили едва две точки до момента.
Двата отбора ще се изправят един срещу друг в събота на "Олд Трафорд“ в опит да подобрят представянето си във Висшата лига.