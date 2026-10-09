Манчестър Юнайтед с три сериозни липси за сблъсъка с Тотнъм

Манчестър Юнайтед ще бъде без трима футболисти за предстоящия двубой срещу Тотнъм от Висшата лига. Мениджърът на "червените дяволи“ Майкъл Карик потвърди, че Бенямин Шешко, Патрик Доргу и Нусаир Мазрауи няма да бъдат на разположение за съботната среща.

Тримата са с различни физически проблеми след октомврийската пауза за националните отбори, като най-сериозно изглежда състоянието на Доргу, който се очаква да отсъства няколко седмици.

"Ситуацията е малко специфична предвид ангажиментите с националните отбори. Патрик напусна терена и изглежда, че ще отсъства няколко седмици. Нус също излезе, след като получи удар. Все още не е напълно възстановен, така че ще видим какво е състоянието му“, обясни Карик.

Наставникът потвърди, че и Бенямин Шешко остава далеч от завръщане в игра заради продължаващ физически проблем.

"Бен е по-далеч от завръщане заради проблема, който има. Няма да бъде готов“, добави мениджърът на Юнайтед.

Манчестър Юнайтед заема 12-ото място във временното класиране, след като в последния си шампионатен двубой завърши 1:1 срещу Фулъм.

Тотнъм също изпитва сериозни затруднения от началото на сезона, като лондончани са спечелили едва две точки до момента.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг в събота на "Олд Трафорд“ в опит да подобрят представянето си във Висшата лига.