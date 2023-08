Манчестър Юнайтед се наложи над Ланс след обрат на "Олд Трафорд"

Манчестър Юнайтед победи у дома Ланс с 3:1 в приятелски мач.

В 23-ата минута на двубоя на стадион "Олд Трафорд" Флориан Сотока даде аванс в полза на гостите от Франция с прехвърлящ удар близо до централната част на терена, но четири минути след почивката Антъни изведе Маркъс Рашфорд и английският национал изравни резултата.

В 53-ата минута, при бърза контра, Алехандро Гарначо асистира за Антъни, който даде аванс в полза на 20-кратните шампиони на Англия.

Каземиро оформи крайното 3:1 в 59-ата минута. Бразилецът отклони топката във вратата на Ланс след центриране от фаул на Люк Шоу и удар с глава на Маркъс Рашфорд.

GOOOOAL! ️@MarcusRashford's header hits @Casemiro and beats Brice Samba to make it 3-1 #MUFC