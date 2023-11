Манчестър Юнайтед ще търси задължителен успех в Истанбул срещу Галатасарай в Шампионската лига, Реал Мадрид посреща Наполи

Груповата фаза на Шампионската лига вече навлиза в решителната си фаза, а вече 10 отбора си гарантираха място във фазата на елиминациите, като тази вечер това могат да направят още няколко тима.

Сред тях обаче със сигурност не е Манчестър Юнайтед, който е изправен до стената в група "А" и тази вечер от 19:45 часа му предстои тежко гостуване в Истанбул на Галатасарай. "Червените дяволи" имат нужда от задължителен успех, ако искат да съхранят шансовете си да играят в осминафиналите в надпреварата. В същото време обаче срещу тях застава "Джим Бом", който с подкрепата на своите верни привърженици ще се надява да повтори успеха си от "Олд Трафорд" преди няколко седмици, което би отворило вратата на турския гранд към първо участие във фазата на елиминациите в Шампионската лига след 10-годишна пауза. В другия двубой от тази група Байерн Мюнхен, който вече си гарантира първото място, приема датския Копенхаген, който също е в борбата за 2-ото място и положителен резултат тази вечер ще остави живи надеждите на "лъвовете" за прескачане на групата.

В голямото дерби в сряда вечер Реал Мадрид посреща Наполи в сблъсък от група "С". На своя "Сантиаго Бернабеу" испанският гранд ще се опита да си гарантира лидерското място в подреждането, след като вече си осигури участие в следващата фаза. За целта футболистите на Карло Анчелоти се нуждаят от поне равенство срещу италианският шампион, който с новия си наставник Валтер Мадзари ще търси победа, която да ги класира за осминафиналите. По същото време Брага е домакин Унион Берлин, като при успех португалците ще запазят шансовете си за продължаване към елиминациите, макар че те минават и през благоприятен развой на срещата в Мадрид.

В група "В" Арсенал посреща Ланс в мач, който може да осигури на лондончани място в следващия етап на надпреварата. За целта момчетата на Микел Артета просто не трябва да губят на своя "Емиратс" от френския си съперник, както впрочем се случи в първия мач между двата тима през октомври. В същото време всички въпросителни в тази група може напълно да паднат, ако в действителност Арсенал не загуби у дома и ПСВ Айндховен победи при визитата си на Севиля, тъй като това ще означава, че и "филипсите" ще играят напролет в Шампионската лига.

От група "D" вече е ясно, че напред продължават Реал Сосиедад и Интер, като в решителните два кръга остава да бъде решен единствено спора между тях за първото място, както и битката за 3-ото между Бенфика и Ред Бул Залцбург. Тази вечер лисабонските "орли" приемат "нерадзурите", докато на "Аноета" испанците посрещат австрийските "бикове".

