БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

Гьозтепе разби Еюпспор с 4:0 като гост, а Андре Енрике блесна с три попадения за категоричния успех на тима от Измир

станимир стоилов гьозтепе обратно правия път
Снимка: БТА
Слушай новината

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първата си победа за сезона в турската Суперлига, след като разгроми Еюпспор с 4:0 като гост в двубой от седмия кръг на първенството. Отборът на българския специалист демонстрира сериозно превъзходство и можеше да стигне до още по-убедителен резултат, а четирите попадения бяха дело на бразилски футболисти.

Големият герой за гостите беше Андре Енрике, който реализира хеттрик през второто полувреме, докато Хуан даде началото на головото шоу с точно изпълнена дузпа още в деветата минута.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за Гьозтепе. При центриране от ъглов удар Ахмед Абдулахи хвана за гърлото Новатус Мироши в наказателното поле на домакините. Първоначално главният съдия Атила Караолан не забеляза нарушението, но след намесата на ВАР преразгледа ситуацията и отсъди дузпа, показвайки директен червен картон на футболиста на Еюпспор.

Хуан застана зад топката и с точен удар в десния ъгъл откри резултата за 0:1.

Останал с човек повече още в началото, Гьозтепе пое контрола върху двубоя. В 18-ата минута Арда Окан Куртулан беше близо до удвояване на аванса, но негов удар беше изчистен пред голлинията от защитник на домакините.

След почивката тимът на Станимир Стоилов увеличи натиска. Вратарят на Еюпспор Хорациу Молдован първо се справи с удар на Хуан от средна дистанция, а в 51-вата минута Ричард Аконор пропусна добра възможност, след като изпрати топката над вратата.

В 55-ата минута Андре Енрике постави началото на своя голов спектакъл. Ричард Аконор осъществи отличен пробив по левия фланг и намери бразилския нападател, който с прецизен удар от около десет метра в долния десен ъгъл покачи на 0:2.

Само четири минути по-късно Енрике се възползва от груба грешка в защитата на домакините. Давид Коща опита да върне топката към вратаря си, но бразилецът пресече подаването и хладнокръвно я изпрати покрай Молдован за 0:3.

Гьозтепе продължи да създава положения, като в 66-ата минута Ралдни проби отляво и стреля към далечния ъгъл, но стражът на Еюпспор успя да избие в корнер.

В 76-ата минута Андре Енрике оформи своя хеттрик и крайното 0:4. Малко преди това Талха Улван извърши нарушение срещу Арда Окан Куртулан в наказателното поле, а бразилецът реализира отсъдената дузпа.

В заключителните минути домакините имаха възможност да стигнат до почетно попадение, но Арда Йозчимен се намеси решително при опит на Лени Пинтор да го прехвърли. Малко по-късно Аконор пропусна шанс за пети гол, след като ударът му премина покрай вратата.

Двубоят беше специален и за бившия футболист на Левски и Лудогорец Ноа Сонко Сундберг. Гамбийският защитник направи официалния си дебют за Гьозтепе през сезона, след като се възстановяваше от контузия. Той започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути.

С категоричната победа Гьозтепе събра шест точки и се изкачи до 15-ото място във временното класиране, докато Еюпспор остава на последната позиция с три пункта.

#Турска Суперлига 2026/2027 #ФК Гьозтепе #Станимир Стоилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
1
Почина дългогодишният кинооператор и режисьор в БНТ Румен Смилевски
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
2
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Ива Михайлова се прибра в България
3
Ива Михайлова се прибра в България
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
4
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
5
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици
6
Студено и дъждовно време до края на октомври, прогнозират синоптици

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Световен футбол

Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд
Кристиано Роналдо вкара гол №981, а Ал Насър победи след напрежение в Рияд
Меси и Суарес вкараха по два гола за нова победа на Интер Маями Меси и Суарес вкараха по два гола за нова победа на Интер Маями
Чете се за: 00:47 мин.
Посочиха Арсен Венгер за опонент на Джани Инфантино за президент на ФИФА Посочиха Арсен Венгер за опонент на Джани Инфантино за президент на ФИФА
Чете се за: 02:20 мин.
Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО) Кристиано Роналдо отговори на критиките с гол и поведе Ал Насър към категорична победа (ВИДЕО)
Чете се за: 02:55 мин.
Азербайджан отхвърли призива за реформа на ФИФА Азербайджан отхвърли призива за реформа на ФИФА
Чете се за: 02:20 мин.
Африка гласува доверие на Джани Инфантино за президент на ФИФА Африка гласува доверие на Джани Инфантино за президент на ФИФА
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Под прикритие в месо - 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин заловиха край Ловеч (ВИДЕО)
Под прикритие в месо - 200 кг марихуана и поне 10 кг кокаин...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Година след катастрофата в РСМ: Ива Михайлова е в България (ОБЗОР) Година след катастрофата в РСМ: Ива Михайлова е в България (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Няма за прехрана и за дрехи": Без консенсус за минималната заплата (ОБЗОР) "Няма за прехрана и за дрехи": Без консенсус за минималната заплата (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Пазаруването - изпитание, което се усеща по джоба: КЗП провери, какво установи? (ОБЗОР) Пазаруването - изпитание, което се усеща по джоба: КЗП провери, какво установи? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Зеленски за примирието: Путин не чете "Трут соушъл"
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Тръмп и руският дизел: Печели или губи Републиканската партия от...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Външните министри от ЕС одобриха рекорден брой санкции срещу Русия
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Хакери срещу хладилници – мащабна кибератака във Франция...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ