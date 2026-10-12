Мъри Стоилов отпразнува първа победа за сезона с разгром и бразилски хеттрик

Гьозтепе на Станимир Стоилов записа първата си победа за сезона в турската Суперлига, след като разгроми Еюпспор с 4:0 като гост в двубой от седмия кръг на първенството. Отборът на българския специалист демонстрира сериозно превъзходство и можеше да стигне до още по-убедителен резултат, а четирите попадения бяха дело на бразилски футболисти.

Големият герой за гостите беше Андре Енрике, който реализира хеттрик през второто полувреме, докато Хуан даде началото на головото шоу с точно изпълнена дузпа още в деветата минута.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за Гьозтепе. При центриране от ъглов удар Ахмед Абдулахи хвана за гърлото Новатус Мироши в наказателното поле на домакините. Първоначално главният съдия Атила Караолан не забеляза нарушението, но след намесата на ВАР преразгледа ситуацията и отсъди дузпа, показвайки директен червен картон на футболиста на Еюпспор.

Хуан застана зад топката и с точен удар в десния ъгъл откри резултата за 0:1.

Останал с човек повече още в началото, Гьозтепе пое контрола върху двубоя. В 18-ата минута Арда Окан Куртулан беше близо до удвояване на аванса, но негов удар беше изчистен пред голлинията от защитник на домакините.

След почивката тимът на Станимир Стоилов увеличи натиска. Вратарят на Еюпспор Хорациу Молдован първо се справи с удар на Хуан от средна дистанция, а в 51-вата минута Ричард Аконор пропусна добра възможност, след като изпрати топката над вратата.

В 55-ата минута Андре Енрике постави началото на своя голов спектакъл. Ричард Аконор осъществи отличен пробив по левия фланг и намери бразилския нападател, който с прецизен удар от около десет метра в долния десен ъгъл покачи на 0:2.

Само четири минути по-късно Енрике се възползва от груба грешка в защитата на домакините. Давид Коща опита да върне топката към вратаря си, но бразилецът пресече подаването и хладнокръвно я изпрати покрай Молдован за 0:3.

Гьозтепе продължи да създава положения, като в 66-ата минута Ралдни проби отляво и стреля към далечния ъгъл, но стражът на Еюпспор успя да избие в корнер.

В 76-ата минута Андре Енрике оформи своя хеттрик и крайното 0:4. Малко преди това Талха Улван извърши нарушение срещу Арда Окан Куртулан в наказателното поле, а бразилецът реализира отсъдената дузпа.

В заключителните минути домакините имаха възможност да стигнат до почетно попадение, но Арда Йозчимен се намеси решително при опит на Лени Пинтор да го прехвърли. Малко по-късно Аконор пропусна шанс за пети гол, след като ударът му премина покрай вратата.

Двубоят беше специален и за бившия футболист на Левски и Лудогорец Ноа Сонко Сундберг. Гамбийският защитник направи официалния си дебют за Гьозтепе през сезона, след като се възстановяваше от контузия. Той започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути.

С категоричната победа Гьозтепе събра шест точки и се изкачи до 15-ото място във временното класиране, докато Еюпспор остава на последната позиция с три пункта.