Марин Чилич разби рекорда за най-задно класирал се тенисист печелил титла от ATP

Марин Чилич стана играчът с най-задно класиране в ранглистата, който печели титла от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти.

the moment @cilic_marin captured his 21st title! @HangzhouOpen | #HangzhouOpen pic.twitter.com/y3ar8HvDpf

35-годишният хърватин триумфира с трофея в надпреварата от сериите 250 в Ханчжоу след успех във финала над китаеца Жижен Жанг със 7:6(5), 7:6(5) за час и 53 минути. Преди началото на турнира победителят от US Open 2014 бе номер 777 в световната ранглиста, но с успеха си ще се завърне сред първите 250 в света.

За Чилич това е 21-ва титла в кариерата и 16-а в турнири на твърда настилка. Последната му такава бе през 2021 година на турнира в зала в Санкт Петербург. През последните няколко сезона бившият шампион от Откритото първенство на САЩ трябваше да се справя с различни контузии, което доведе и до сериозното му пропадане в ранглистата.

Във финала срещу Жанг обаче Чилич напомни за най-добрите си дни. Той записа 34 печеливши удара и показа по-здрави нерви от представителя на домакините в двата тайбрека, които спечели на по пет точки. В срещата нямаше нито един пробив, като единствено Чжан имаше две възможности да осъществи такъв още в първия гейм на мача, но ги пропусна.

Into the history books @cilic_marin becomes the lowest ranked ATP Tour winner in history starting the #HangzhouOpen ranked No.777! pic.twitter.com/uHQZKVrJCq