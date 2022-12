Маркиньос и Неймар започнаха тренировки с ПСЖ

Защитникът Маркиньос и нападателят Неймар подновиха тренировки с клубния си отбор Пари Сен Жермен, след като се завърнаха в Париж след участието си с бразилския национален отбор на Световното първенство в Катар, съобщиха от пресслужбата на клуба. Клубът публикува видео в социалните мрежи на което се вижда топлото посрещане на бразилците на базата на парижани.

Маркиньос и Неймар разговаряха със своите съотболници, проведоха занимания във фитнеса, а след това се включиха и в отборната тренировка.

На Мондиал 2022 Маркиньос и Неймар отпаднаха на четвъртфиналите с националния отбор на Бразилия след загуба от Хърватия след изпълнение на дузпи.

В сряда към състава на ПСЖ се присъединиха други двама от героите на Мондиал 2022 - Килиан Мбапе и Ашраф Хакими.

Back to the Training Center for @neymarjr and @marquinhos_m5! ️



Work on the pitch for @marquinhos_m5 and indoors for @neymarjr. ️️‍️ pic.twitter.com/U6HJXlHgNo