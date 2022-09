Марко Розе е новият наставник на РБ Лайпциг

45-годишният Марко Розе официално бе назначен за треньор на РБ Лайпциг, заменяйки на поста уволнения вчера Доменико Тедеско.

Розе, който впрочем е родом от Лайпциг, подписа договор с "биковете" за срок от сезона, до лятото на 2024 година.

Германският специалист за последно води Борусия Дортмунд, но бе освободен след само един сезон начело на "жълто-черните" през месец май.

Дебютът му начело на РБ Лайпциг пък ще бъде именно срещу бившия му клуб тази събота (11 септември) от 16.30 часа българско време.

В треньорската си кариера Розе е бил начело още на отборите на Борусия Мьонхенгладбах, РБ Залцбург и Локомотив Лапйциг.

Welcome to Leipzig, Marco!



All the details on our new boss ️