Маркос Алонсо ще се подложи на операция на гърба

Испанският защитник на Барселона Маркос Алонсо ще се подложи на операция, за да реши проблемите си с гърба, които ограничиха много игровото му време през сезона, предаде ДПА. Алонсо започна като титуляр само в четири от срещите в тази кампания, като се появи на терена и три пъти като резерва.

33-годишният защитник не е играл, след като бе на терена в първия час при загубата в Шампионската лига от Шахтьор Донецк на 7 ноември.

От Барселона не посочиха точна дата за операцията на футболиста, но обявиха, че това ще стане в най-скоро време и ще бъде дадена информация веднага след това.

