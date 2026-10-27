Марсел Забицер спаси Борусия Дортмунд от повторен кошмар с гол в последните секунди

Борусия Дортмунд се класира за осминафиналите на Купата на Германия след истински футболен спектакъл срещу Вердер Бремен. Възпитаниците на Нико Ковач стигнаха до драматична победа с 3:2 на "Сигнал Идуна Парк“, след като пропиляха преднина от две попадения, но Марсел Забицер се превърна в герой с великолепен гол от пряк свободен удар в третата минута на добавеното време.

Серу Гираси и Карни Чуквуемека дадоха комфортен аванс на домакините още през първото полувреме, но появилият се като резерва Никлас Фюлкруг върна Вердер в мача с две попадения в рамките на четири минути. Когато двубоят изглеждаше насочен към продължения, Сабицер донесе победата на Борусия и предизвика бурна радост по трибуните.

Срещата започна с петминутно закъснение заради гъстия дим от пиротехниката, използвана от двете агитки. Въпреки проливния дъжд стадионът в Дортмунд беше изпълнен до краен предел, а домакините започнаха изключително агресивно.

Още в шестата минута Борусия откри резултата след отлична комбинация. Феликс Нмеча организира атаката, Максимилиан Байер напредна по левия фланг и подаде ниско в наказателното поле. Юлиан Риерсон отклони технично към Серу Гираси, който с удар от близка дистанция не остави шансове на вратаря Карл Хайн.

Дортмунд продължи да притиска съперника и в 14-ата минута стигна до второ попадение, което обаче беше отменено заради засада. След изпълнение на ъглов удар топката попадна в мрежата на Вердер, но съдийската бригада правилно не зачете гола.

Само три минути по-късно домакините все пак удвоиха преднината си. Джоуи Веерман изпрати прецизно подаване в наказателното поле, Джоб Белингам свали топката към Карни Чуквуемека, а той с удар с десния крак реализира за 2:0.

Борусия доминираше през по-голямата част от първото полувреме, като високата преса на „жълто-черните“ създаваше сериозни проблеми на гостите при изнасянето на топката.

Вердер отправи първия си по-опасен удар в 28-ата минута, когато Марко Грюл стреля към долния десен ъгъл, но Грегор Кобел улови без затруднения. Малко по-късно Грюл отново опита късмета си, но изпрати топката над напречната греда.

В 38-ата минута Гираси пропусна отлична възможност окончателно да реши двубоя. След центриране на Аарън Анселми Гаду нападателят се извиси над защитата на Вердер, но ударът му с глава от близка дистанция премина над вратата.

След почивката Борусия продължи да контролира събитията на терена. В 54-ата минута Нмеча стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай десния страничен стълб.

Две минути по-късно домакините пропуснаха още по-чиста възможност за трето попадение. След бърза атака Гираси подаде към Чуквуемека, който остана на отлична позиция пред Хайн, но не успя да овладее добре топката и шансът беше пропилян.

Тези пропуски се оказаха скъпоструващи за Дортмунд.

В 64-ата минута Юлиан Риерсон задържа Шметгенс в наказателното поле и главният съдия Роберт Шрьодер посочи бялата точка. Риерсон получи и жълт картон за нарушението.

Зад топката застана Фюлкруг, който хладнокръвно преодоля Кобел и намали изоставането на Вердер до 1:2 в 65-ата минута.

Попадението даде огромен импулс на гостите, които започнаха да атакуват все по-смело.

Само четири минути по-късно Фюлкруг сътвори истински шедьовър. Нападателят получи топката от Сене Линен около централната линия, прокара я между краката на Валдемар Антон и се устреми към наказателното поле на Борусия. Последва мощен удар от дистанция, който намери долния десен ъгъл на вратата за 2:2.

Двете попадения на Фюлкруг напълно промениха развоя на срещата, а футболистите на Дортмунд видимо загубиха увереност.

В 71-вата минута Нико Ковач реагира с тройна смяна, като пусна в игра Марсел Сабицер, Даниел Свенсон и Итън Нуанери в опит да върне контрола върху двубоя.

Въпреки това Вердер продължи да бъде опасен на контраатака. В 75-ата минута гостите бяха близо до пълен обрат, след като Мичел Вайзер преодоля защитник на Борусия и стреля покрай Кобел, но топката премина на сантиметри от левия страничен стълб.

Дортмунд постепенно се съвзе от шока и в последните десет минути отново започна да притиска съперника.

В 84-ата минута Фабио Силва замени Гираси, а домакините пренесоха играта изцяло в половината на Вердер. Подкрепяни от знаменитата "Жълта стена“, футболистите на Борусия потърсиха решаващото попадение.

В 89-ата минута Дортмунд беше близо до гол, след като центриране на Гаду създаде сериозно напрежение в наказателното поле. Даниел Свенсон достигна до топката, която рикошира в Амос Пипер и излезе над напречната греда.

Когато изглеждаше, че двубоят ще премине в продължения, настъпи моментът на Марсел Забицер.

Във втората минута на добавеното време Сене Линен извърши нарушение срещу Феликс Нмеча непосредствено пред наказателното поле на Вердер. Австрийският национал застана зад топката и пое отговорността за изпълнението.

В 93-ата минута Забицер отправи великолепен удар с десния крак, който намери горния ляв ъгъл на вратата. Карл Хайн се хвърли, но нямаше никакъв шанс да достигне топката.

Попадението за 3:2 предизвика истински взрив от емоции на "Сигнал Идуна Парк“, а гостите нямаха време да организират нов отговор.

AN INSANE FINISH! https://t.co/1rdV45aQrQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 27, 2026

Така Борусия Дортмунд избегна болезнено отпадане и продължи към осминафиналите на Купата на Германия след един от най-драматичните двубои във втория кръг.