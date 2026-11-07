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Мартин Минчев започна като титуляр в дербито на Краков

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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След загубата тимът на Краковия е на 13-ата позиция в първенството на Полша.

Снимка: БТА
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Краковия с Мартин Минчев в състава отстъпи с 1:2 на Висла в дербито на Краков от 14-ия кръг на полската Екстракласа. Марк Карбо откри за домакините, Айдин Хасич изравни, а Марко Божич донесе победата на Висла.

Българският национален нападател започна като титуляр и бе заменен в 60-ата минута. Минчев имаше добра възможност след подновяването на играта, но вратарят на съперника спаси.

Краковия завършиха с десет души, след като в добавеното време Матеуш Клих получи директен червен картон за удар срещу противник.

С победата Висла се изкачи временно на петото място с 24 точки. Краковия остава на 13-ата позиция с 12 пункта.

#Мартин Минчев

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