Машина в секция в Русенско спря да работи, гласува се с хартия

В секция в село Сандрово преминаха към гласуване с хартиени бюлетини. От РИК съобщиха за БНТ, че се е появил непреодолим проблем в работата на машината и ще се гласува само с хартия.

Всички секции в Русенска област са отворили навреме, но има двама неявили се членове, като това не пречи на работата на СИК.

Изборният ден в областта е започнал без инциденти и до момента преминава при нормална обстановка, информираха от ОД на МВР. Над 400 служители на ведомството са ангажирани с опазването на сигурността, като има засилено полицейско присъствие в районите на избирателните секции и на ключови обществени места.