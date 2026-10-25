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Машина в секция в Русенско спря да работи, гласува се с хартия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Чете се за: 00:52 мин.
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машина секция русенско спря работи гласува хартия
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В секция в село Сандрово преминаха към гласуване с хартиени бюлетини. От РИК съобщиха за БНТ, че се е появил непреодолим проблем в работата на машината и ще се гласува само с хартия.

Всички секции в Русенска област са отворили навреме, но има двама неявили се членове, като това не пречи на работата на СИК.

Изборният ден в областта е започнал без инциденти и до момента преминава при нормална обстановка, информираха от ОД на МВР. Над 400 служители на ведомството са ангажирани с опазването на сигурността, като има засилено полицейско присъствие в районите на избирателните секции и на ключови обществени места.

#България избира президент #Русе #машинно гласуване

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