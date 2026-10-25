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Машината за гласуване в ямболското село Калчево не стартира

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Чете се за: 00:42 мин.
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Изборният ден в област Ямбол започна нормално, всички 216 секции са отворени. В село Калчево, община Тунджа, машинното гласуване е преустановено, след като устройството не е стартирало. Избирателите ще гласуват с хартиени бюлетини.

Трима членове на секционни комисии не са се явили, но са своевременно заменени.

Право на глас в област Ямбол имат 103 590 избиратели. Машинно гласуване е предвидено в 136 секции, а в останалите 80 се гласува с хартиени бюлетини.

В изборния процес са ангажирани около 1500 членове на секционни комисии.

#Калчево #България избира президент #машинното гласуване #ямбол

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