Машинистите в Испания продължават стачката с искане за по-висока безопасност на жп транспорта

Синдикатът „Семаф“ запазва 24-часовата стачка и призовава да не се спекулира с причините за инцидента. Cercanías Madrid предупреждава за сериозни затруднения в движението на влаковете въпреки въведените минимални услуги.

Часове след тежкия железопътен инцидент на високоскоростната линия между Мадрид и Севиля, близо до Урда, в провинция Толедо, железопътният транспорт в Испания е изправен пред нов ден на напрежение заради стачката на машинистите от Renfe.

Испанският синдикат на машинистите и помощниците в железопътния транспорт „Семаф“ продължава обявената за днес, 29 октомври, 24-часова стачка във всички компании от групата Renfe. Синдикалната организация изрази съболезнования на жертвите и техните семейства и заяви, че цялата ѝ структура е дълбоко потресена от случилото се. От „Семаф“ посочват, че все още нямат окончателна информация за мащаба на инцидента, както и за състоянието на машинистите, намирали се в кабината на влака на Renfe, участвал в сблъсъка.

Предвид сериозността на случилото се синдикатът се въздържа от коментари за възможните причини за сблъсъка и призовава за предпазливост до изясняване на обстоятелствата. „На първо място е важно да помогнем на пострадалите и да подкрепим техните семейства“, подчертават от организацията.

От „Семаф“ отказват да правят предположения, докато няма потвърдена информация за случилото се. Синдикатът призовава и всички машинисти да бъдат особено внимателни при изпълнение на служебните си задължения.

Стачката продължава

Въпреки тежкия инцидент синдикатът запазва обявената 24-часова стачка, която ще продължи от 00.01 до 23.59 часа на 29 октомври.

От организацията обясняват, че протестът е свързан с искания за по-висока безопасност на железопътния транспорт и с изпълнението на ангажиментите, поети от институциите и компаниите в сектора след предишни инциденти. Синдикатът съобщава и за подготовка на нови инициативи и мерки за подобряване на безопасността в железопътната мрежа.

В стачката са призовани да участват около 6000 служители от групата Renfe.

„Семаф“ мотивира протеста с липсата на напредък по постигнатите споразумения за подобряване на железопътната безопасност. Сред основните искания са усъвършенстване на протоколите за действие при рискови ситуации, подобряване на оперативната комуникация, назначаване на нови машинисти, осигуряване на психологическа подкрепа след инциденти и повишаване на надеждността на железопътния подвижен състав.

От своя страна Renfe препоръчва пътуванията с влак да бъдат ограничени до случаите, когато са наложителни. Компанията посочва, че голяма част от исканията на синдиката са извън нейните правомощия. От Renfe заявяват още, че са изпълнили ангажиментите си след инцидента в Адамус и са увеличили броя на служителите през последните месеци.

Компанията изрази съжаление за неудобствата, които стачката ще причини на пътниците.

Минималните услуги ще бъдат между 26% и 75%

Стачката може да окаже сериозно влияние върху железопътния трафик. Cercanías Madrid вече предупреди, че движението на крайградските влакове ще бъде силно затруднено през целия ден, и препоръча на пътниците да използват алтернативен транспорт.

Министерството на транспорта е определило минимални услуги от 75% в най-натоварените часове на крайградския транспорт в Мадрид – от 6.00 до 9.00 часа, от 13.30 до 15.30 часа и от 18.30 до 20.30 часа. През останалата част от деня ще се движат 50% от обичайния брой влакове.

При средните разстояния ще бъдат осигурени 65% от планираните услуги, а при високоскоростните влакове и тези на дълги разстояния – 73%. В товарния железопътен транспорт ще бъде запазен 26% от обичайния обем на услугите.

Организират алтернативен транспорт заради инцидента

Заради инцидента край Урда Renfe организира алтернативен транспорт, тъй като движението по високоскоростната линия между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия ще бъде прекъснато.

Компанията е предвидила безплатна промяна или анулиране на билетите за пътниците, засегнати от прекъсването. Ще бъдат осигурени и специални автобусни превози между Мадрид, Сиудад Реал и Пуертоляно в двете посоки. Очаква се това да удължи времето за пътуване с около час и половина.

Междувременно авиокомпания Iberia ще изпълни три допълнителни полета към обичайното си разписание, за да улесни пътуванията между Мадрид и Андалусия. Два от полетите ще бъдат до и от Малага, а един – до и от Севиля.

По информация на RTVE Noticias, публикувана на 29 октомври 2026 г.

Снимка: EFE / José Manuel Vidal